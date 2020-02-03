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Delivery Club и KFC выпустили пижамы с карманом для баскетов

Сервис доставки еды Delivery Club и международная сеть ресторанов быстрого обслуживания KFC выпустили кобрендовую пижаму. Выпуск мерча приурочен к годовщине сотрудничества брендов.

Oversize-пижамы состоят из красно-зеленых худи и брюк. Особенность худи — специальный карман, в котором можно удобно разместить баскет. В первую очередь это отсылка к одной из самых востребованных в доставке позиций меню KFC: по итогам первого года совместной работы баскет с крыльями вошел в топ популярных блюд у пользователей Delivery Club.

Также на разработку пижам компании вдохновил высокий интерес к заказу блюд KFC домой. В 2019 году пользователи Delivery Club чаще всего заказывали доставку из KFC в субботу и воскресенье, а пик заказов приходился на промежуток с 18:00 до 21:00.

Стать обладателем эксклюзивной пижамы может любой желающий, до конца недели (9 февраля) сделав заказ из KFC на сумму от 1000 рублей и указав в комментарии к заказу «хочу пижаму». 10 февраля организаторы розыгрыша случайным образом выберут 150 победителей, которые получат пижамы. Принять участие в акции могут жители всех городов России, в которых Delivery Club доставляет заказы из KFC.

Автор: Анна
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