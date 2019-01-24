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Delivery Club и KFC запустили доставку из ресторанов сети

Для KFC партнерство с Delivery Club станет первым опытом сотрудничества с онлайн-агрегатором в России.

С 24 января доставка из ресторанов KFC доступна в приложении Delivery Club в Москве. После успешного тестового запуска сервис доставки стал доступен более чем для 100 ресторанов KFC по всей столице. Еще порядка 50 ресторанов будут подключены в течение месяца, что обеспечит покрытие всей Москвы в пределах МКАД. Партнеры ориентированы на быструю доставку — до 30 минут с момента размещения заказа и рассчитывают расширить сотрудничество, охватив все города-миллионники России в 2019 г.

Осуществлять доставку будут собственные курьеры Delivery Club, доля которых в общем количестве курьеров сервиса на данный момент составляет 30%.

«Мы хотим, чтобы у людей была возможность заказывать доступную и качественную еду в удобное место, быстро и без всяких проблем. Представьте, если еда из KFC появится у вас дома за 20 минут. Это полностью изменит рынок доставки и уже сейчас его меняет вместе с другими ресторанными сетями этого сегмента», — говорит Руслан Гафуров, управляющий партнер Delivery Club.

«Сотни тысяч россиян ценят яркий вкус KFC, наше безупречное качество и сервис. Сегодня мы сделали еще один важный шаг к тому, чтобы легендарные блюда Полковника Сандерса, приготовленные по секретному рецепту из цельной курицы с 11 травами и специями, пришли в каждый дом: благодаря сотрудничеству с Delivery Club заказать твистеры, бургеры, крылышки и множество других блюд стало еще проще, — отметила Раиса Полякова, генеральный директор KFC в России и СНГ. — Мы рассчитываем на быстрое развитие партнерства с Delivery Club, наша цель — охватить все города-миллионники до конца 2019 г.»

Наряду с доставкой из KFC в Delivery Club также можно заказать еду из 9000 других ресторанов в различных категориях (от пиццы, суши до элитных ресторанов различных ресторанных сетей). По данным аналитического отдела DC за май 2018 года наибольшей популярностью в России пользуются бургеры, пицца, суши, супы и мексиканская еда.

Автор: Анна
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