Delivery Club и Skillbox запустили образовательные гранты для курьеров

Крупнейший сервис доставки готовой еды Delivery Club и образовательная платформа Skillbox запустили программу образовательных грантов для курьеров. В рамках проекта 150 курьеров, сотрудничающих с Delivery Club, смогут бесплатно пройти обучение новым для себя и востребованным на рынке специальностям. Общая стоимость образовательных программ, к которым получат доступ обладатели грантов, составит 20 млн рублей.

В рамках проекта у курьеров есть возможность выбрать одну из двенадцати специальностей в таких сферах как программирование, маркетинг, управление и дизайн. Среди них Java и Python-разработчик, тестировщик, веб-дизайнеры, менеджер по контекстной рекламе, таргетолог и др. Для обучения каждой специальности курьерам достаточно базового владения компьютером, в остальном профессии можно освоить с нуля, никаких специализированных знаний получателям грантов для этого не потребуется. Студенты смогут изучать материалы курса в удобном режиме, совмещать обучение с работой и личной жизнью. Учёба займёт примерно 3-5 часов в неделю.

Помимо классических специальностей в программу образовательных грантов были включены две специальности из области киберспорта: моделирование 3D-персонажей и киберспортивный комментатор. После прошедшего среди курьеров чемпионата по компьютерным играм, интерес к этой теме вырос ещё сильнее, поэтому компании решили дать возможность курьерам глубже в неё погрузиться.

Претендовать на получение гранта могут курьеры, сотрудничающие с Delivery Club не менее трех месяцев — это единственное требование. Возраст, образование, город работы значения не имеют. Отправить заявку необходимо на сайте https://доставказнаний.рф, для этого нужно выбрать специальность, написать мотивационное письмо и пройти онлайн-опрос. Прием заявок продлится до 15 июля.

«Многие курьеры уже сейчас подрабатывают в доставке, чтобы оплатить учебу. Кто-то доставляет еду в свободное от основной работы время, чтобы увеличить совокупный доход, и задумывается о смене своей базовой специальности. Наш проект со Skillbox не просто даст 150 курьерам возможность освоить новую профессию. С помощью него мы хотим показать всем, не только курьерам, возможности дополнительного образования. И, конечно, для нас важно формировать правильное отношение к труду курьера. Сейчас это самый доступный способ подработки, который может пригодиться как тем, кто только начинает свою карьеру, так и тем, кто хочет ее перезапустить», — комментирует пресс-служба Delivery Club.

«Работа курьера не для всех предполагает карьерное развитие, часто это временное решение, классная работа для старта и поиска себя. Наш совместный проект „Доставка знаний“ дает возможность таким людям найти своё призвание. В предложенных программах мы закладываем обучение с нуля: человек может быть вообще не готов к новой профессии, но мы сделаем это интересно и увлекательно, что его точно затянет. И дальше поможем начать новую карьеру» — комментирует Влад Ситников, бренд-директор Skillbox.

Сразу после обучения курьеры получают возможность трудоустроиться по новой специальности. Специалисты Центра карьеры Skillbox помогут им составить резюме, подберут вакансии и организуют собеседования.