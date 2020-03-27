+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Логистика RSS

Delivery Club обнулил комиссию для локальных ресторанов

Сервис доставки еды в России Delivery Club запускает программу поддержки локальных ресторанов. C сегодняшнего дня новые рестораны, которые подключатся к сервису и будут доставлять заказы своими силами, смогут получать заказы через Delivery Club без какой-либо комиссии. Условия действительны для несетевых ресторанов и сетей, состоящих не более чем из трех филиалов. Нулевая комиссия будет действовать для них до конца июня 2020 года. Также комиссия будет обнулена для тех ресторанов, которые подключились к Delivery Club в период с 15 марта и попадают под обозначенные условия.

Помимо этого Delivery Club выделяет дополнительный маркетинговый бюджет для новых ресторанов. Каждый клиент сервиса сможет сделать первый заказ из каждого нового ресторана со скидкой 20%. Новые рестораны будут автоматически попадать в специальную подборку в приложении и на сайте, которая позволит пользователям легко их найти.

«Мы меняем условия сотрудничества с партнерами, чтобы помочь им максимально быстро адаптироваться к ситуации, поддержать работу ресторанов и сохранить персонал. Наша поддержка в первую очередь ориентирована на малый бизнес, поскольку именно на нем сильнее всего отражается распространение коронавируса. Опыт Италии, Испании, США, Китая и других стран показывает, что работа на доставку помогает ресторанам сохранить не только персонал кухонь, но и официантов, которые во время кризиса могут доставлять заказы из своего ресторана в роли курьеров. Именно это мы призываем сделать собственников небольших ресторанов, которые сейчас могут использовать наш сервис без какой-либо комиссии, если будут доставлять заказы своими силами», — комментирует вице-президент по foodtech Mail.ru Group Гюванч Донмез.

Для новых локальных ресторанов, которые примут решение доставлять заказы с помощью курьеров Delivery Club, комиссия до конца июля составит 25% от суммы заказа, что на 10 п.п. меньше стандартной. Комиссия для локальных ресторанов, подключившихся к платформе до 15 марта, будет снижена на 5 п.п. (как при доставке своими силами, так и при доставке курьерами Delivery Club). Комиссия для ресторанов большего масштаба не изменится.

Одновременно с этим Mail.ru Group и Delivery Club готовят предложения для Минэкономразвития РФ по софинансированию программы поддержки ресторанов государством. Если программа получит поддержку, комиссии будут снижены, а условия, необходимые для работы с сервисом по нулевой комиссии, расширены.

На сегодняшний момент Delivery Club работает более чем с 15000 ресторанов, причем больше 1000 из них подключились к платформе только за прошлые две недели. В некоторые дни количество заявок от новых ресторанов в четыре-пять раз превышало докризисные показатели.

Изменения в условиях работы Delivery Club c локальными* ресторанами до конца июня 2020 года:

Тип доставки

Стандартная комиссия

Сниженная комиссия для ресторанов, подключившихся до 15 марта 2020 года

Сниженная комиссия для ресторанов, подключившихся после 15 марта 2020 года

Доставка курьерами ресторана

20%

15%

0%

Доставка курьерами Delivery Club

35%

30%

25%

* партнер представлен в одном городе и имеет не более трех ресторанов

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

27 марта / Комментарии
Товары пользователей «ВКонтакте» доставят СДЭК и Boxberry

Товары пользователей «ВКонтакте» доставят СДЭК и Boxberry

Социальная сеть «ВКонтакте» будет сотрудничать со службами экспресс-доставки СДЭК и Boxberry в сфере онлайн-торговли. Получить товары можно будет с помощью курьерской доставки или в ближайшем пункте выдачи. До этого вопрос получения товара продавцы и покупатели решали самостоятельно.

далее →

24 марта / Комментарии
Алгоритмы Яндекса помогут бизнесу планировать доставку онлайн-заказов

Алгоритмы Яндекса помогут бизнесу планировать доставку онлайн-заказов

Яндекс.Маршрутизация открывает бесплатный доступ к сервису автоматического планирования маршрутов. Он станет бесплатным для всех новых пользователей на 3 месяца. С помощью алгоритмов сервис ускоряет распределение заказов и помогает строить маршруты сразу по сотням адресов.

далее →

24 марта / Комментарии
Выручка АО «Почта России» на конец 2019 г. составила 60 млрд руб.

Выручка АО «Почта России» на конец 2019 г. составила 60 млрд руб.

Выручка АО "Почта России" по РСБУ с момента его реорганизации - с 1 октября - по 31 декабря 2019 г. составила 60,06 млрд рублей, следует из материалов оператора. Выручка от услуг почтовой связи АО, которая является основным направлением бизнеса компании, в отчетном периоде составила 47,54 млрд руб.

далее →

19 марта / Комментарии
Delivery Club отключил возможность оплатить заказы наличными

Delivery Club отключил возможность оплатить заказы наличными

С сегодняшнего дня крупнейший сервис доставки готовой еды Delivery Club отключит возможность оплатить наличными заказы, выполняемые курьерами собственной логистической службы. Оплатить заказ можно будет только в мобильном приложении с помощью банковской карты, Apple Pay или Google Pay.

далее →

19 марта / Комментарии
Водители «Яндекс.Такси» начнут доставлять лекарства

Водители «Яндекс.Такси» начнут доставлять лекарства

«Яндекс.Такси» совместно с аптечными сетями запустят дистанционную продажу лекарств и их доставку курьерами и водителями. Это стало возможно после подписания указа президента, разрешающего дистанционную продажу лекарств.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2020, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!