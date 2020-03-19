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Delivery Club отключил возможность оплатить заказы наличными

С сегодняшнего дня крупнейший сервис доставки готовой еды Delivery Club отключит возможность оплатить наличными заказы, выполняемые курьерами собственной логистической службы. Оплатить заказ можно будет только в мобильном приложении с помощью банковской карты, Apple Pay или Google Pay. Переход на онлайн-оплату упростит передачу заказа и минимизирует взаимодействие клиентов и курьеров.

«Сокращение количества контактов между людьми — наиболее эффективный способ профилактики коронавирусной инфекции, поэтому мы считаем правильным пойти на этот шаг. Многие пользователи, которые по-прежнему предпочитают рассчитываться наличными, на наш взгляд, готовы перейти к оплате внутри приложения. И сейчас самое время это сделать», — комментирует операционный директор Delivery Club Мухит Сейдахметов.

Напомним, на прошлой неделе в приложении Delivery Club появилась функция бесконтактной доставки. Выбрав ее, клиент сможет получить свой заказ, избегая прямого общения с курьером: курьер оставит заказ на рюкзаке у двери, отойдет на расстояние не менее трех метров и сообщит о доставке по телефону. После того, как клиент заберет заказ, курьер вернется за рюкзаком и продолжит работу. Бесконтактную доставку невозможно выполнить, если клиент хочет рассчитаться с курьером наличными. Таким образом, решение об отказе от наличных продиктовано и стремлением расширить применение бесконтактной доставки.

Тем ресторанам, которые доставляют заказы силами своих курьеров и работают с Delivery Club в формате маркетплейса, также рекомендовано перейти на бесконтактную доставку и безналичные платежи.

Автор: Анна
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