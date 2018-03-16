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Delivery Club открыл брендированные зоны для встречи заказчиков с курьерами

Сервис доставки еды Delivery Club открыл в пяти московских бизнес-центрах брендированные зоны для встречи заказчиков с курьерами. Об этом сообщает vc.ru со ссылкой на представителей компании.

«Во многих бизнес-центрах людно, не всегда заказчик сразу видит курьера. Мы решили оборудовать в таких офисах комфортные места встреч, чтобы люди всегда знали, куда идти и где найти друг друга», — рассказал управляющий директор Delivery Club Андрей Лукашевич.

Брендированные зоны Delivery Club появились в пяти бизнес-центрах Москвы: Golden Gate, Marr Plaza, «Новоспасский двор», «Полларс» и «Интеграл». При регистрации на планшете, установленном на стендах компании, пользователь получит промокод со скидкой на следующий заказ.

Автор: Анна
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