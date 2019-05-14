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Delivery Club предложил пользователям отказаться от пластиковых приборов

Delivery Club начинает экологическую программу, направленную на сокращение использования пластиковой посуды клиентами доставки. Теперь по-умолчанию в заказ не включаются столовые приборы, а тем пользователям, кому они необходимы, нужно воспользоваться специальным фильтром, и только после этого выбрать количество приборов.

В апреле Delivery Club совместно с компанией Research Me провели опрос 3900 интернет-пользователей в возрасте от 12 лет из всех федеральных округов России и выяснили, как они относятся к одноразовой пластиковой посуде. 71% участников исследования выразили готовность полностью отказаться от такой посуды даже в том случае, если она останется в обороте.

«У тех пользователей доставки, которые заказывают еду домой или в офис, часто есть возможность использовать обычные приборы. Как показало наше исследование, россияне готовы идти к осознанному потреблению, и мы будет делать это вместе с ними. Если 71% пользователей действительно перестанут включать в заказы посуду, в год это позволит предотвратить утилизацию свыше 40 миллионов пластиковых вилок, ножей и ложек», — комментирует Руслан Гафуров, управляющий партнер Delivery Club.

Сейчас новая функция доступна части пользователей Delivery Club. Тестовый период, в течение которого об обновлении будут проинформированы не только клиенты, но и партнеры сервиса (сборка заказов происходит в ресторанах, их менеджерам также предстоит привыкнуть к появлению заказов без приборов), продлится до конца месяца. Затем функция будет доступна повсеместно.

Напомним, страны Евросоюза полностью отказываются от использования одноразовой пластиковой посуды с 2021 года. 7 мая о разработке аналогичных мер сообщили в Минприроды РФ.

Автор: Анна
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