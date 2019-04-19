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Delivery Club превратил остановку на Тверской в генератор скидок на еду

Начиная с середины апреля на остановке «Пушкинская площадь» каждый желающий может принять участие в интерактивной игре «Сумка удачи» и получить промокод на заказ через приложение Delivery Club.

На специальном экране прохожий выбирает одну из четырех курьерских сумок Delivery Club. В одной из них спрятан промокод. Играть можно неограниченное количество раз, поэтому каждый участник в любом случае получит желаемую скидку.

«Для Delivery Club очень важно взаимодействовать с городской средой, поэтому мы решили протестировать новый формат взаимодействия с пешеходами. С точки зрения маркетинга уникальность механики в том, что впервые в офлайне мы создаем разовые промокоды для каждого пользователя, которые невозможно получить где-либо в сети. Это поможет сделать взаимодействие с брендом в рамках игры максимально измеримым», — прокомментировал директор по маркетингу Delivery Club Олег Хаустов.

На идею игры сервис сподвигла внутренняя аналитика. По статистике Delivery Club, пользователи стали чаще заказывать еду из транспорта и по дороге с работы, чтобы получить горячий обед или ужин прямо у дверей дома.

Акция продлится до 15 мая 2019 года (срок действия промокодов — до 31 мая 2019).

Автор: Анна
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