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Delivery Club скроет номера клиентов в приложении для курьеров

Сервис доставки еды и продуктов Delivery Club скроет номера клиентов в приложении для курьеров, сообщили ТАСС в пресс-службе компании после инцидента, произошедшего в Москве.

«Мы также работаем над обновлением приложения для курьеров, которое позволит сделать их взаимодействие с клиентами анонимным. В ближайшее время телефонные номера клиентов перестанут быть видимыми для курьеров», — сообщили агентству в компании.

В пятницу в СМИ появились публикации, в которых рассказывалось, что один из курьеров сервиса после доставки заказа предложил клиентке в мессенджере «провести время вместе», а сотрудник службы поддержки, куда девушка обратилась с жалобой, предложил ей промокод на 200 рублей в качестве компенсации.

Об инциденте стало известно, после того как глава дирекции по связям с общественностью Почта Банка Ольга Очеретина на своей странице в Facebook рассказала, что ее подруге пришло сообщение от курьера, который перед этим доставил ей еду.

«Мы приносим искренние извинения клиенту. Такое поведение неприемлемо для сотрудников службы доставки, этот курьер уже уволен. Мы также работаем над обновлением приложения для курьеров, которое позволит сделать их взаимодействие с клиентами анонимным. В ближайшее время телефонные номера клиентов перестанут быть видимыми для курьеров», — цитирует ТАСС ответ пресс-службы сервиса.

Автор: Анна
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