Сервис доставки еды и продуктов Delivery Club скроет номера клиентов в приложении для курьеров, сообщили ТАСС в пресс-службе компании после инцидента, произошедшего в Москве.

«Мы также работаем над обновлением приложения для курьеров, которое позволит сделать их взаимодействие с клиентами анонимным. В ближайшее время телефонные номера клиентов перестанут быть видимыми для курьеров», — сообщили агентству в компании.

В пятницу в СМИ появились публикации, в которых рассказывалось, что один из курьеров сервиса после доставки заказа предложил клиентке в мессенджере «провести время вместе», а сотрудник службы поддержки, куда девушка обратилась с жалобой, предложил ей промокод на 200 рублей в качестве компенсации.

Об инциденте стало известно, после того как глава дирекции по связям с общественностью Почта Банка Ольга Очеретина на своей странице в Facebook рассказала, что ее подруге пришло сообщение от курьера, который перед этим доставил ей еду.