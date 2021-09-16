Delivery Club собрал подборку ресторанов с велопарковками по всей России

Сервис доставки готовой еды Delivery Club проанализировал расположение ресторанов по всей стране и создал подборку заведений, которые имеют свою велопарковку или находятся близко к городской. Цель проекта — сделать перемещение на велосипеде по городу комфортнее, чтобы велосипедистам было проще и быстрее забрать заказ из ресторана навынос.

Выяснилось, что более 3 тысяч кафе и ресторанов по всей России удобны тем, кто передвигается на велосипеде. Найти такие заведения теперь можно легко — достаточно открыть специальную подборку в приложении Delivery Club и посмотреть, какие рестораны рядом оборудованы велопарковкой. Больше всего ресторанов, работающих навынос и имеющих доступные велопарковки, в столицах — Москве и Санкт-Петербурге. Среди регионов лидируют Свердловская, Калининградская, Тюменская, Волгоградская области и Татарстан.

Сервис запустил подборку в рамках акции «На работу на велосипеде», которую организовывает проект по развитию велокультуры Let’s bike it!. Вместе с партнерами, компания стремится показать, что ездить на велосипеде по ежедневным делам может быть легко и удобно. Велосипедисты могут оформить заказ навынос и заехать за едой или кофе по дороге. При этом уделять отдельное внимание вопросу парковки необязательно — все рестораны и кафе, которые вошли в новую подборку, находятся не дальше, чем в 30 метрах от велопарковки. Приложение покажет список ресторанов, которые находятся близко к пользователю и работают навынос. В карточке понравившегося заведения нужно нажать «Навынос», после чего откроется адрес заведения — его можно легко скопировать и вбить в навигатор.