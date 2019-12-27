Delivery Club сообщил о росте заказов на новогодние праздники в 2,2 раза

Онлайн-сервисы доставки готовой еды Delivery Club и «Яндекс.Еда» в прошедшие новогодние праздники приняли вдвое больше заказов, чем годом ранее. Так, Delivery Club сообщил о росте заказов в 2,2 раза, «Яндекс.Еда» — в два раза, сообщает РБК.

Высокий рост заказов год к году в Delivery Club объясняют не только динамикой развития самого сервиса, но и изменением потребительского поведения: россияне готовы чаще заказывать еду на дом в течение длинных праздничных каникул, чем раньше, поскольку доставка еды постепенно входит в привычку.

«Мы видим, что уже со второго января объем заказов вышел на уровень обычных выходных декабря, хотя можно было бы предположить, что в течение новогодних праздников у потребителей больше времени, чтобы готовить самостоятельно. В прошлом году разница между новогодними каникулами и предшествующими им выходными была заметна», комментирует представитель Delivery Club.

В праздничные дни среди заказов было больше салатов, закусок, нарезок и блюд, которые удобно есть в большой компании, например хинкали и кебабы, затем заказы вернулись к формату обычных выходных, самыми популярными блюдами вновь стали пицца и роллы для домашних вечеринок.

Пик заказов через «Яндекс.Еду» пришелся на 30 декабря, когда россияне отмечали наступающие праздники с коллегами. Непосредственно 31 декабря количество заказов по сравнению с той же датой предыдущего года выросло на 60%: доставку заказывали, чтобы «перекусить в течение дня, пока идут приготовления к празднику, и чтобы дополнить новогодний стол любимыми блюдами». Средний чек новогодних заказов по сравнению с предыдущим годом вырос на 20%. В новогодних заказах сервиса лидировали бургеры, картошка фри, наггетсы, ролл с курицей, пицца, японские роллы и хинкали. Салат оливье и сельдь под шубой оттеснили на третье место традиционного лидера — салат «Цезарь». После первого января чаще, чем обычно, россияне заказывали супы — фо, том ям, борщ, харчо.

В сентябре Delivery Club преодолел планку в три миллиона заказов. Сервис увеличил этот показатель в 2,5 раза по сравнению с аналогичным месяцем 2018 года. В компании показатели объясняют активной региональной экспансией.