+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Логистика RSS

Delivery Club сообщил о росте заказов на новогодние праздники в 2,2 раза

Онлайн-сервисы доставки готовой еды Delivery Club и «Яндекс.Еда» в прошедшие новогодние праздники приняли вдвое больше заказов, чем годом ранее. Так, Delivery Club сообщил о росте заказов в 2,2 раза, «Яндекс.Еда» — в два раза, сообщает РБК.

Высокий рост заказов год к году в Delivery Club объясняют не только динамикой развития самого сервиса, но и изменением потребительского поведения: россияне готовы чаще заказывать еду на дом в течение длинных праздничных каникул, чем раньше, поскольку доставка еды постепенно входит в привычку.

«Мы видим, что уже со второго января объем заказов вышел на уровень обычных выходных декабря, хотя можно было бы предположить, что в течение новогодних праздников у потребителей больше времени, чтобы готовить самостоятельно. В прошлом году разница между новогодними каникулами и предшествующими им выходными была заметна», комментирует представитель Delivery Club.

В праздничные дни среди заказов было больше салатов, закусок, нарезок и блюд, которые удобно есть в большой компании, например хинкали и кебабы, затем заказы вернулись к формату обычных выходных, самыми популярными блюдами вновь стали пицца и роллы для домашних вечеринок.

Пик заказов через «Яндекс.Еду» пришелся на 30 декабря, когда россияне отмечали наступающие праздники с коллегами. Непосредственно 31 декабря количество заказов по сравнению с той же датой предыдущего года выросло на 60%: доставку заказывали, чтобы «перекусить в течение дня, пока идут приготовления к празднику, и чтобы дополнить новогодний стол любимыми блюдами». Средний чек новогодних заказов по сравнению с предыдущим годом вырос на 20%. В новогодних заказах сервиса лидировали бургеры, картошка фри, наггетсы, ролл с курицей, пицца, японские роллы и хинкали. Салат оливье и сельдь под шубой оттеснили на третье место традиционного лидера — салат «Цезарь». После первого января чаще, чем обычно, россияне заказывали супы — фо, том ям, борщ, харчо.

В сентябре Delivery Club преодолел планку в три миллиона заказов. Сервис увеличил этот показатель в 2,5 раза по сравнению с аналогичным месяцем 2018 года. В компании показатели объясняют активной региональной экспансией.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

27 декабря 2019 / Комментарии
АКИТ просит создать в Москве парковочные зоны для курьеров

АКИТ просит создать в Москве парковочные зоны для курьеров

Представители онлайн-магазинов попросили мэра Москвы Сергея Собянина создать дополнительные парковочные зоны для автомобилей курьеров. Ритейлеры просят сделать парковку бесплатной в течение первого получаса.

далее →

27 декабря 2019 / Комментарии
Служба доставки Boxberry запустила новый способ оплаты заказов

Служба доставки Boxberry запустила новый способ оплаты заказов

Служба доставки Boxberry запускает в 116 населенных пунктах новый способ оплаты заказов - через терминал «Элекснет». Терминалы работают круглосуточно, принимают наличные, зачисляют их без комиссии, при этом заказ можно оплатить прямо в день получения.

далее →

26 декабря 2019 / Комментарии
«Пятёрочки» начнут выдавать посылки Сберлогистики

«Пятёрочки» начнут выдавать посылки Сберлогистики

X5 Retail Group объявляет о заключении соглашения о сотрудничестве между дочерней структурой 5Post, развивающей новые почтовые сервисы, и сервисом Сберлогистика, входящим в экосистему Сбербанка. Стороны договорились, что 5Post обеспечит для Сберлогистики федеральную инфраструктуру распределительных центров и сервис последней мили на базе розничных магазинов.

далее →

26 декабря 2019 / Комментарии
Компания PickPoint купила сеть постаматов Qiwi Box

Компания PickPoint купила сеть постаматов Qiwi Box

Компания Qiwi продала сеть постаматов Qiwi Box своему партнеру — PickPoint. Об этом рассказал представитель провайдера платежных сервисов, сумма сделки не раскрывается.

далее →

25 декабря 2019 / Комментарии
DPD в России переходит на «Облачные кассы»

DPD в России переходит на «Облачные кассы»

Логистический оператор DPD в России запустил проект «Облачные кассы» — переход на электронные чеки при оплате отправлений. Новое решение связано с принятием № 129-ФЗ от 06.06.19.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2020, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!