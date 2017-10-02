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Delivery Club составил «индекс бургера»

Delivery Club изучил покупательную способность жителей крупнейших городов России, подсчитав, сколько бургеров могут позволить себе их жители на среднюю зарплату.

Для проведения исследования эксперты службы доставки использовали открытые данные о средней зарплате и прожиточном минимуме в 18 крупнейших российских городах. Разницу между этими значениями (свободные средства) разделили на среднюю цену бургеров, которые можно заказать через Delivery Club в каждом конкретном населенном пункте.

Самый высокий индекс бургера — в Москве. Суммы, которая остается от средней зарплаты после вычета прожиточного минимума, жителю столицы хватит на 127 среднестатистических булочек с котлетой. Второе место досталось Санкт-Петербургу: здесь горожанам по карману 102 бургера. С минимальным отрывом за ним следует Тюмень (с индексом 101). В первую десятку также вошли Владивосток (96 бургеров), Красноярск (92), Омск (88), Екатеринбург (79), Краснодар (73), Казань (70), Уфа (69).

Места с 11 по 18 распределились следующим образом: Челябинск (66), Сочи (65), Воронеж (63), Пермь (56), Ростов-на-Дону (54), Новосибирск (51), Самара (51), Нижний Новгород (49). Интересно, что меньше всего бургеров могут позволить себе жители городов европейской части России. Нижний Новгород, который оказался на последней строчке рейтинга, отстает по индексу бургера от лидера (Москвы) в 2,6 раза.

Также эксперты измерили покупательную способность населения альтернативными способами, взяв за основу цены на самый дорогой и самый дешевый бургер, которые можно заказать через Delivery Club в каждом из городов. Оказалось, что больше всего дорогих бургеров могут позволить себе владивостокцы (77), москвичи (70) и красноярцы (64), а дешевых – жители Москвы (251), Сочи (229) и Санкт-Петербурга (225).

Автор: Анна
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