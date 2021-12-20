Delivery Club создал атмосферу советского праздника в собственном ресторане «Ирония судьбы»

Копия квартиры Нади из знаменитого кинофильма «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» была воссоздана Delivery Club вместе с киностудией «Мосфильм». Квартира расположена в одном из павильонов «Мосфильма». Специалисты использовали оригинальный реквизит со съёмок фильма.

Каждый день с 20 декабря в Delivery Club будут выбирать по пять победителей, которые получат приглашение в павильон с известной квартирой. Победитель сможет пригласить ещё двух гостей. Их ждет предновогодний ужин с традиционными для советского праздника блюдами.

Для того, чтобы принять участие в приложении сервиса нужно выбрать «Бронируйте ресторан "Ирония судьбы"» и забронировать слот на подходящее время. Ужин будет бесплатным.

Приятным бонусом будет короткая экскурсия по «Мосфильму», на которой им расскажут, как снимался культовый фильм.