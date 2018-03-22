Delivery Club тестирует вендинговые автоматы с готовой едой

Сервис доставки еды Delivery Club, который принадлежит холдингу Mail.Ru Group, начал тестировать установку вендинговых автоматов с готовой едой. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Delivery Club стал партнёром разработчика технологии автоматизированных кулинарных киосков Mamafood. Автоматы под брендом DC Daily начнут появляться в бизнес-центрах Москвы весной 2018 года, всего будет установлено 500 автоматов.

В Delivery Club рассказали, что автоматы будут принадлежать Mamafood, сама компания займётся финансовыми вложениями, брендом и маркетингом.

Меню будет состоять из завтраков, горячих блюд, супов, салатов и десертов. Еда будет готовиться накануне ночью и доставляться рано утром. В случае успеха партнёры планируют увеличить число автоматов до 1 тысячи штук, а также рассматривают выход на рынки регионов.

По оценке сооснователя сервиса по доставке еды Grow Food Даниэля Гальпера, бюджет проекта мог составить 75-100 млн рублей для 500 киосков.

Сервис по установке киосков с готовой едой Mamafood основан Ильёй Филимоновым летом 2017 года. По его словам, в 2017 году проект привлёк $600 тысяч от частных инвесторов. Филимонов рассказал, что вскоре проект планирует привлечь еще $1 млн, а всего в 2018 году — $3 млн инвестиций.