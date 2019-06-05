Delivery Club ускорит доставку с помощью электросамокатов

Парк логистической службы Delivery Club в Москве пополнился электросамокатами. Работающие на них курьеры будут выполнять заказы на 30% быстрее пеших

В парке сервиса доставки еды Delivery Club уже есть велосипеды и обычные самокаты. С этого лета к ним добавились 500 электросамокатов. На первом этапе их будут использовать курьеры, работающие в пределах Садового кольца Москвы. Электросамокаты развивают скорость до 45 км\ч и имеют 40-километровый запас хода, достаточный для активной работы в течение любых по продолжительности смен.

Использование нового вида транспорта позволит ускорить доставку заказов примерно на 30% по сравнению с пешими курьерами и на 15% — по сравнению с курьерами, использующими велосипеды и обычные самокаты.

«Электросамокаты активно применяются зарубежными сервисами доставки. Мы провели тесты в Москве, и они показали хороший результат. Скорость доставки — один из ключевых параметров, влияющих на поведение пользователей. В начале года мы запустили систему прогнозирования спроса и распределения заказов с искусственным интеллектом „Алан“. Покупка электросамокатов стала для нас еще одним инструментом повышения скорости. Важно, что новый вид транспорта позволит не только сделать доставку быстрее, но и снизит физическую нагрузку на курьеров, а ещё позволит им больше зарабатывать», — комментирует директор по логистике сервиса Delivery Club Иван Задохин.

В 2019 году курьеры Delivery Club будут использовать электросамокаты только в центральных районах Москвы. После тестового периода сервис примет решение о расширении самокатного парка и запуске этого вида транспорта в других городах.