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Delivery Club увеличил в 4 раза за год количество заказов собственной доставки

По итогам второго финансового квартала 2019 года Delivery Club в 4,2 раза увеличил число заказов собственной доставки в сравнении с тем же периодом 2018 года. Объём собственной доставки теперь превышает 40% от общего числа заказов. Сервис в два раза увеличил выручку до 865 млн руб. в сравнении с 2018, продолжая динамику роста финансовых показателей первого квартала. Еще весной компания говорила, что по итогам 2019 года удвоит выручку.

В настоящий момент охват сервиса превысил 120 городов. За второй квартал DC запустил собственную доставку в нескольких новых городах, среди них Саратов, Челябинск, Омск, Воронеж и Сочи. Теперь сервис имеет собственную доставку в 18 российских городах, — это означает полное покрытие крупнейших городов России с населением от 1 млн человек. Мы планируем расширить географию собственной доставки и к концу года охватить более 30 городов. Таким образом, в краткосрочной перспективе доля заказов, которые Delivery Club доставляет самостоятельно, вырастет. Однако в будущем мы стремимся к сбалансированной операционной модели.

Delivery Club также увеличил количество ресторанов, подключенных к сервису, — до 10,5 тысяч. В первом квартале сервис заявлял о 9,4 тысячах партнеров. DC продолжает работать с «большой тройкой» ресторанов быстрого питания на российском рынке: McDonald’s, KFC и Burger King.

«Наше основное внимание по-прежнему направлено на повышение эффективности логистики и сокращение времени доставки: был запущен Alan — система прогноза и распределения заказов на основе искусственного интеллекта. Мы также увеличиваем скорость самих курьеров за счет новых транспортных средств: например, благодаря пилотному проекту с электрическими самокатами в Москве время пути курьера можно потенциально сократить на 30% в сравнении с пешей доставкой. Мы стремимся к дальнейшему сокращению времени доставки и обеспечению самой быстрой доставки на рынке», — говорится в сообщении компании.

Во втором квартале DC обновил мобильное приложения для пользователей, ресторанов и курьеров. Для пользователей была добавлена возможность отказываться от одноразовой пластиковой посуды, запоминать любимые рестораны и быстро связываться со службой поддержки. Для ресторанов создано удобное приложение, из которого можно редактировать меню в дополнение к работе через API.

Мы отмечаем рост интереса пользователей к доставке и видим изменение поведения, которое называем cultural shift: увеличивается частота заказов, сглаживаются часы-пик, а пользователи предпочитают все более разнообразную еду. Мы полагаем, что все это — основа для дальнейшего быстрого роста рынка, а заказ еды через приложение станет ежедневной привычкой россиян.

Автор: Анна
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