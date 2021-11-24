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Delivery Club увеличит доход курьеров на 10% с помощью искусственного интеллекта

Сервис доставки готовой Delivery Club добавил в курьерское приложение карту повышенного спроса. Новый алгоритм анализирует количество заказов и подсвечивает на карте те районы, где требуется больше курьеров. За выполнение заказов в зонах повышенного спроса курьеры будут получать дополнительные выплаты.

Определить такие места помогает искусственный интеллект ––  алгоритм в режиме реального времени анализирует большой поток данных, количество свободных и освобождающихся курьеров, прогнозное количество заказов, исторические особенности зон доставки и ресторанов в них, погоду,  определяя тем самым  размер бонуса, необходимого для привлечения курьеров в ту или иную зону. 

Нововведение позволит увеличить доход курьеров на 10%. Пользователи при этом будут получать свои заказы быстрее даже в пиковые периоды. 

«Новая технология решает сразу несколько задач. С одной стороны, она поможет курьерам сориентироваться, где можно выполнить больше заказов. Тем самым они получат возможность увеличить свой доход, не прилагая для этого дополнительных усилий, а лишь сменив район работы. С другой стороны, технология окажет существенный положительный эффект на скорость и пунктуальность доставки. Мы уверены, что и курьеры, и пользователи оценят ее в преддверии наступающих праздников, когда спрос начнет резко расти», — комментирует пресс-служба Delivery Club.

Delivery Club продолжит развивать ИТ-систему, с помощью которой курьеры взаимодействуют с платформой. В 2021 году в составе компании появился новый департамент операционных технологий, в него уже сейчас входят свыше 200 специалистов по data science, machine learning, аналитике и разработке. 

Автор: Анна
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