+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Платежи RSS

Delivery Club ввела сервисный сбор с заказов

Компания Delivery Club ввела сервисный сбор с каждого заказа в размере не менее 1 рубля. На это обратил внимание пользователь vc.ru под ником «Дмитрий xXx». Такой сбор платят пользователи зарубежных агрегаторов, например, Uber Eats.

Возможность взимания сервисного сбора в самом сервисе объяснили тем, что приложение предоставляется пользователям «на условиях неисключительной лицензии, которое носит возмездный характер».

В пользовательском соглашении говорится, что размер сервисного сбора устанавливается компанией на основании автоматических алгоритмов, учитывающих регион и адрес доставки заказа. Сумма сбора показывается пользователю до момента оплаты.

«Мы тестируем внедрение сервисного сбора, на текущем этапе он не превысит 29 рублей. Это распространенная на мировом рынке доставки практика, используемая, в частности, Uber Eats, Doordash и Postmates. Внедрение сервисного сбора помогает компаниям больше инвестировать в технологическое развитие. Плата за доставку при этом как и прежде полностью уходит на оплату работы курьера, а взымаемая с ресторана комиссия компенсирует маркетинговые расходы на привлечение заказа», — комментируют представители сервиса Delivery Club.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

10 мая / Комментарии
Яндекс.Маркет будет самостоятельно принимать решения о возврате денег покупателям

Яндекс.Маркет будет самостоятельно принимать решения о возврате денег покупателям

Яндекс.Маркет сообщает о изменениях в порядоке работы с возвратами для моделей FBY, FBY+ и FBS и обновляет приложения (№ 4.1, № 5 и № 5.

далее →

30 апреля / Комментарии
«Яндекс» купил банк «Акрополь»

«Яндекс» купил банк «Акрополь»

«Яндекс»  приобрел банк «Акрополь», принадлежащий директору «Связного» Евгению Давыдовичу. Сумма сделки составила 1,1 млрд руд. Из этой суммы 75 млн руб. являются премией к капиталу банка за покупку, отмечается в сообщении «Яндекса».

далее →

30 апреля / Комментарии
Тинькофф купил «Кошелёк»

Тинькофф купил «Кошелёк»

Группа Тинькофф объявляет о приобретении контролирующей доли в компании ООО «Бесконтакт», являющейся разработчиком крупнейшего по количеству клиентов в России и странах СНГ приложения по агрегации банковских карт и программ лояльности ритейлеров — «Кошелёк». Сделка закрыта 29 апреля 2021 г. Коммерческие условия сделки не раскрываются.

далее →

28 апреля / Комментарии
«Яндекс» купил финтех-стартап «Чаевые просто»

«Яндекс» купил финтех-стартап «Чаевые просто»

«Яндекс» объявил о покупке финтех-стартапа «Чаевые просто», второго по величине сервиса электронных чаевых на российском рынке. Финансовые показатели приобретенного «Яндексом» сервиса не раскрываются, как и сумма сделки.

далее →

28 апреля / Комментарии
В Telegram появилась возможность принимать платежи в любом чате

В Telegram появилась возможность принимать платежи в любом чате

Команда Telegram в своём блоге сообщила, что в мессенджере появилась возможность принимать платежи в любом чате. Новая опция работает в любом приложении, в том числе Telegram для компьютеров.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2021, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!