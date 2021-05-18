Delivery Club ввела сервисный сбор с заказов
Компания Delivery Club ввела сервисный сбор с каждого заказа в размере не менее 1 рубля. На это обратил внимание пользователь vc.ru под ником «Дмитрий xXx». Такой сбор платят пользователи зарубежных агрегаторов, например, Uber Eats.
Возможность взимания сервисного сбора в самом сервисе объяснили тем, что приложение предоставляется пользователям «на условиях неисключительной лицензии, которое носит возмездный характер».
В пользовательском соглашении говорится, что размер сервисного сбора устанавливается компанией на основании автоматических алгоритмов, учитывающих регион и адрес доставки заказа. Сумма сбора показывается пользователю до момента оплаты.
«Мы тестируем внедрение сервисного сбора, на текущем этапе он не превысит 29 рублей. Это распространенная на мировом рынке доставки практика, используемая, в частности, Uber Eats, Doordash и Postmates. Внедрение сервисного сбора помогает компаниям больше инвестировать в технологическое развитие. Плата за доставку при этом как и прежде полностью уходит на оплату работы курьера, а взымаемая с ресторана комиссия компенсирует маркетинговые расходы на привлечение заказа», — комментируют представители сервиса Delivery Club.