Delivery Club ввела сервисный сбор с заказов

Компания Delivery Club ввела сервисный сбор с каждого заказа в размере не менее 1 рубля. На это обратил внимание пользователь vc.ru под ником «Дмитрий xXx». Такой сбор платят пользователи зарубежных агрегаторов, например, Uber Eats.

Возможность взимания сервисного сбора в самом сервисе объяснили тем, что приложение предоставляется пользователям «на условиях неисключительной лицензии, которое носит возмездный характер».

В пользовательском соглашении говорится, что размер сервисного сбора устанавливается компанией на основании автоматических алгоритмов, учитывающих регион и адрес доставки заказа. Сумма сбора показывается пользователю до момента оплаты.