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Delivery Club выходит на рекламный рынок

Сервис доставки готовой еды Delivery Club начинает продавать рекламный инвентарь. Компании смогут продвигать свои товары и услуги с помощью баннеров в приложении, push-рассылок, сэмплинга, лифлетинга, брендирования рюкзаков и спецпроектов. Такая возможность впервые реализована сервисом доставки еды на российском рынке.

Сегодня Delivery Club доступен в 150 городах России, более чем в 40 из которых работает собственная доставка. Ежемесячно через сервис осуществляется свыше 3,5 млн заказов. На первом этапе протестировать рекламный инвентарь смогут подключенные к Delivery Club рестораны, а также компании экосистемы Mail.ru Group. В дальнейшем он будет доступен всем потенциальным рекламодателям.

«Интеграция в популярные сервисы позволяет рекламодателям нативно встраивать ключевые сообщения в площадки, с которыми пользователи взаимодействуют каждый день. Микс онлайн- и офлайн-каналов даст возможность разрабатывать эффективные О2О кампании для решения как имиджевых, так и performance-задач, — комментирует Элина Исагулова, вице-президент и коммерческий директор Mail.ru Group. — Новый рекламный инвентарь станет частью нашей экосистемы, благодаря чему партнеры смогут использовать в маркетинговых кампаниях все доступные ресурсы и технологии Mail.ru Group».

«Одно из основных преимуществ нашего предложения — возможность глубокого таргетинга офлайн-кампаний. В случае, например, с сэмплингом мы понимаем, куда, кто, в какое время и какую еду заказывает. Наши курьеры закреплены за определенными районами, их униформа привлекает внимание, большую часть времени они проводят в многолюдных местах — офисных и торговых центрах. Мы уверены, что вместе с потенциальными партнерами найдем много интересных возможностей для продвижения», — комментирует директор по маркетингу Delivery Club Олег Хаустов.

К запуску нового направления Delivery Club подтолкнули два основных фактора. Первый — высокий интерес партнеров к интеграциям в приложение, процесс доставки и коммуникационные активации. Второй — существенно выросшие за 2019 год объемные и качественные показатели аудитории, создающие базу для реализации рекламных проектов.

По данным App Annie, в 2019 году мобильные приложения категории «Еда и напитки» стали лидером по росту частоты использования у российских пользователей — по сравнению с 2018-м годом показатель вырос почти в 2,4 раза. А по данным Nielsen, хотя бы раз в жизни заказывали еду через интернет уже 80% россиян, причем 42% из них пользуются этой услугой минимум раз в месяц и чаще.

Автор: Анна
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