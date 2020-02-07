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Delivery Club выполнил в январе 3,5 млн заказов

Сервис доставки готовой еды в России Delivery Club обновил свой рекорд по количеству заказов — в январе 2020 года сервис выполнил 3,5 млн заказов, что в 2,2 раза больше января прошлого года.

«Прошлый год стал переломным и для нашей компании, и для всего рынка доставки еды в России. Во-первых, в 2019 году существенно ускорилось формирование прослойки активных пользователей сервиса, для которых доставка превратилась в ежедневную привычку. Во-вторых, Delivery Club окончательно трансформировался из маркетплейса в полноценный сервис доставки блюд с собственной логистической службой, работающей более чем в 30 городах страны. В-третьих, в конце года мы запустили доставку продуктов питания. Это направление станет дополнительным драйвером роста Delivery Club в 2020 году», — комментирует вице-президент по foodtech Mail.ru Group Гюванч Донмез.

Планку в 2 млн заказов Delivery Club преодолел по итогам марта 2019 года. Спустя полгода — в сентябре — был установлен новый рекорд в 3 млн. Весной 2020-го Delivery Club планирует выйти на уровень в 4 млн заказов ежемесячно. По данным Mediasсope, с июля 2019 года Delivery Club ежемесячно более чем в два раза опережает своего основного конкурента по показателю MAU (monthly active users).

На прошлой неделе Delivery Club сообщил о партнерстве с крупнейшим сервисом быстрой доставки продуктов питания «Самокат». В ближайшее время доставка из всех dark stores «Самоката» будет доступна пользователям Delivery Club в Москве и Санкт-Петербурге. До когда года Delivery Club планирует запустить доставку продуктов во всех районах обоих городов.

Автор: Анна
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