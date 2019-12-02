Delivery Club выпустил новогоднюю униформу для курьеров

С сегодняшнего дня и до конца новогодних праздников курьеры Delivery Club в шести городах страны будут работать в новогодней униформе. Встретить их смогут жители Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Казани, Ростова-на-Дону и Самары. Традиционные куртки курьеры Delivery Club сменили на зеленые костюмы с колпаком и бородой.

«На разработку новогодней униформы наших дизайнеров вдохновили образы главных новогодних волшебников — Деда Мороза и Санта Клауса. Но костюмы нужно было сделать такими, чтобы курьеры могли в них удобно работать. Поэтому шубу и бороду пришлось укоротить. В конце ноября мы сообщили курьерам, что выпустили новогоднюю униформу, и они разобрали все комплекты буквально за несколько дней. Уверены, такой настрой поможет создать новогоднее настроение не только клиентам сервиса, но и всем прохожим, которые встретят наших курьеров на улицах,» —комментирует директор по маркетингу Delivery Club Олег Хаустов.

Декабрь — один из самых активных месяцев для рынка доставки еды. Повышенный спрос диктуется не только предстоящими праздниками и большим количеством корпоративных мероприятий, но и погодными условиями. С понижением температуры все больше потребителей не хотят выходить из дома или офиса, предпочитая заказать еду с доставкой.