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Delivery Club выяснил, чего хотят женщины

Delivery Club выяснил, что 8 марта доля мужчин, заказывающих доставку еды, увеличилась всего на 3%, то есть 46% женщин организовали свой праздник сами.

В этом году международный женский день стал рекордным для сервиса доставки еды Delivery Club – количество заказов из различных ресторанов достигло 50 тысяч. В результате анализа заказов выяснилось, что даже в праздник пользователи предпочитают заказывать традиционно любимые суши и пиццу. В топ популярных блюд также вошли салат Цезарь, шаш-кебаб и плов.

В этот день увеличилось количество заказывающих мужчин, но по сравнению с обычными днями их доля выросла не очень существенно, всего на 3%. Это значит, что почти половина женщин даже 8 марта сами занимаются организацией праздничного стола.

Самые дорогие заказы через платформу Delivery Club были сделаны в Москве, Екатеринбурге, Перми, Санкт-Петербурге и Новосибирске. При этом самый большой средний чек оказался у пользователей Курска, Москвы, Сургута, Хабаровска и Твери.

В топ-10 заведений по сумме заказа вошли Кафе Пушкинъ, Лимончино, Ресторан Турандот, УРЮК, Steak House, Тануки, Хлеб Насущный, ДжонДжоли, Фруктовая Почта, Китайские Новости.

Автор: Анна
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