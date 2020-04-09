Delivery Club за свой счет удвоит чаевые для курьеров

Сервис доставки еды в России Delivery Club в два раза увеличит сумму чаевых для курьеров, которые клиенты оставят им через мобильное приложение в апреле. Дополнительное денежное поощрение курьеры получат по итогам месяца. Финансовые обязательства, связанные с данной инициативой, компания берет на себя.

Возможность оставлять курьерам Delivery Club безналичные чаевые появилась в приложении в начале 2020 года: после получения заказа клиент видит специальный интерфейс с выбором суммы чаевых — 50, 100 или 150 рублей. Уже сейчас еженедельно пользователи оставляют курьерам до миллиона рублей в качестве благодарности. 75% всех чаевых приходится сумму в 50 рублей, 20% клиентов оставляют 100 рублей, а еще 5% — более 100 рублей. Статистика показывает, что количество денежный вознаграждений для курьеров во время перехода жителей страны на режим самоизоляции выросло более чем на 40%.

«Этой инициативой мы хотим подчеркнуть значимость курьеров, которые в этот сложный период помогают всем нам с доставкой еды и продуктов. Заказы сейчас доставляются бесконтактно, клиенты порой даже не видят курьеров. Чаевые могут стать хорошим способом сказать курьеру „спасибо“. А мы удвоим все суммы, оставленные клиентами в качестве чаевых, чтобы поддержать курьеров еще сильнее», — комментирует вице-президент по foodtech Mail.ru Group Гюванч Донмез.

Delivery Club последовательно реализует стратегию защиты здоровья курьеров и их поддержки в период эпидемии. Так, с понедельника в Москве начали работать мобильные бригады, проверяющие курьеров на коронавирус. Ранее сервис внедрил бесконтактную доставку и отказался от расчетов наличными. Также курьеры получают медицинские маски и антисептики, а их рюкзаки проходят специальную обработку.