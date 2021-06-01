Delivery Club запускает доставку еды на гидроциклах в Сочи

Крупнейший в России сервис доставки готовой еды Delivery Club первым в России запускает доставку на гидроциклах. Теперь курьеры в зеленой форме смогут доставлять заказы по воде на яхты и катера в акватории Сочи.

Для того, чтобы сделать заказ и увидеть того самого курьера на гидроцикле, летящего, пока не остыл заказ, необходимо:

указать адрес Морского порта Сочи (улица Войкова, д. 1);

выбрать специальную подборку «Доставка на яхты»;

в комментариях к заказу указать информацию о плавательном средстве: номер и название яхты или катера, а также ориентир по ближайшей точке на берегу. Например: номер яхты XA0103RUS01, название Pelican, напротив пляжа Жемчужина. Доставка на яхту будет доступна, если она находится в радиусе пяти миль от берега.

Доставка на гидроцикле будет осуществляться по стандартной стоимости сервиса. Во время волнений в море пользователям не рекомендуется заказывать напитки в стаканчиках. Доставка на яхту будет доступна, если она находится в радиусе пяти миль от берега.

«Кажется, мы знаем, кто станет главным героем этого лета на южных берегах нашей страны. Когда мы разрабатывали проект, даже не думали, насколько классно будет выглядеть курьер в зеленой форме, устремившийся за горизонт, как это может показаться с берега. Еще никогда образ курьера не был так близок к образу персонажей из комиксов про супергероев. Уверены, что наши ребята станут одним из главных впечатлений у отдыхающих и жителей города Сочи», — комментирует пресс-служба Delivery Club.

Заказать доставку на яхту или катер можно с 12.00 до 18.00 с 1 по 6 июня. В подборке ресторанов, доступных к заказу на яхту, будет десять заведений, среди них: McDonalds, KFC, Burger King и другие.