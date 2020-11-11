Delivery Club запускает доставку из небольших продуктовых магазинов

Сервис доставки еды Delivery Club сообщил о расширении направления доставки продуктов питания и начале сотрудничества с локальными продуктовыми магазинами и лавками. Об этом говорится в сообщении компании.

Подключение к платформе локальных магазины будет построено по аналогии с подключением ресторанов и займет всего один день. Управлять ассортиментом и получать заказы магазины будут через специальную версию Vendor App — мобильного приложения, которым сейчас пользуются сотрудничающие с Delivery Club рестораны.

Условия сотрудничества с локальными магазинами в Delivery Club не раскрыли.

В настоящее время Delivery Club работает уже более чем с десятью крупными FMCG-сетями («Магнит», «Вкусвилл», «Азбука Вкуса», «Верный» и другие). Сотрудничество с ними построено по принципу интеграции программного обеспечения сервиса с ПО торговой сети.

Delivery Club намерен решить этим проектом две задачи, сообщил директор по продукту Дмитрий Константинов. Первая — расширение предложения специализированных магазинов для пользователей Delivery Club (сырных, мясных, рыбных, молочных, кондитерских). Вторая — подключение локальных магазинов.

«На наш взгляд, новый вариант сотрудничества с Delivery Club будет интересен локальным игрокам, состоящим не более чем из трех-пяти точек на один город», — сообщил Константинов.

Delivery Club рассчитывает завершить тестирование нового программного обеспечения для локальных продуктовых магазинов до конца 2020 года. После этого возможность подключиться к сервису появится у всех желающих во всех городах присутствия собственной службы доставки Delivery Club. При желании продуктовые магазины смогут доставлять заказы и своими силами.