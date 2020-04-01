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Delivery Club запускает функцию заказа еды навынос

Cервис доставки еды Delivery Club добавит функцию заказа еды навынос в мобильное приложение. Возможность работать с платформой в таком формате появится у всех ресторанов. Коммерческие условия будут идентичны тем, когда ресторан доставляет заказы своими курьерами. Для клиентов оформление заказов на вынос будет бесплатным, по своему решению рестораны могут предложить дополнительную скидку.

На формат навынос распространяется и недавно принятая программа поддержки локальных ресторанов. Те несетевые партнеры, которые подключились к Delivery Club с 15 марта и продолжат подключаться в ближайшее время, до конца июня смогут получать заказы от сервиса без комиссии, если будут доставлять их своими силами, либо выдавать клиентам в ресторане.

Помимо пользовательского мобильного приложения изменения произойдут и в программном обеспечении для партнеров. Запустить функцию навынос планируется в первой половине апреля.

«Возможность получать заказы навынос от нас поможет ресторанам в период восстановления после коронавируса. Такой формат пользуется популярностью за рубежом. Мы уверены, что выход Delivery Club на этот рынок подогреет интерес пользователей к доставке навынос и в России — прежде у них не было возможности заказать еду навынос через одно приложение из такого количества заведений, — комментирует вице-президент по foodtech Mail.ru Group Гюванч Донмез. — Более того, рестораны и сейчас продолжают работать не только на доставку, но и навынос. Оформление таких заказов через приложение позволит снизить время ожидания и минимизировать контакты покупателя с сотрудником ресторана».

Автор: Анна
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