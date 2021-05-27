Delivery Club запускает собственный сервис безналичных чаевых для официантов ресторанов

Delivery Club запустил сервис безналичных чаевых Delivery Club Tips, с помощью которого гости ресторанов смогут всего за несколько кликов поблагодарить официанта за обслуживание.

Чтобы оставить чаевые, пользователю нужно навести смартфон на QR-код официанта, который будет размещен на чеке, либо вложен в счет в виде карточки. После сканирования сервис предложит пользователю ввести сумму чаевых и удобный способ оплаты. Delivery Club Tips интегрирован с системами мобильных платежей Apple Pay и Google Pay, поэтому оставить чаевые можно не имея при себе банковской карты. Помимо этого, сервис позволяет дополнить чаевые комментарием, благодаря чему ресторан сможет собирать реальные отзывы и улучшать сервис.

На первом этапе сервис чаевых доступен ресторанам, подключенным к Delivery Club как к сервису доставки. Оставить заявку на подключение чаевых они могут в приложении Vendor App, с помощью которого получают заказы от Delivery Club. Новый раздел начнет появляться в личных кабинетах ресторанов с сегодняшнего дня. Delivery Club предоставит заведению все необходимые для старта POS-материалы. Delivery Club Tips уже интегрирован в системы автоматизации: если ресторан использует кассы r_keeper и iiko, индивидуальные QR-коды официантов будут печататься на чеках автоматически.