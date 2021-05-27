+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Платежи RSS

Delivery Club запускает собственный сервис безналичных чаевых для официантов ресторанов

Delivery Club запустил сервис безналичных чаевых Delivery Club Tips, с помощью которого гости ресторанов смогут всего за несколько кликов поблагодарить официанта за обслуживание.

Чтобы оставить чаевые, пользователю нужно навести смартфон на QR-код официанта, который будет размещен на чеке, либо вложен в счет в виде карточки. После сканирования сервис предложит пользователю ввести сумму чаевых и удобный способ оплаты. Delivery Club Tips интегрирован с системами мобильных платежей Apple Pay и Google Pay, поэтому оставить чаевые можно не имея при себе банковской карты. Помимо этого, сервис позволяет дополнить чаевые комментарием, благодаря чему ресторан сможет собирать реальные отзывы и улучшать сервис.

На первом этапе сервис чаевых доступен ресторанам, подключенным к Delivery Club как к сервису доставки. Оставить заявку на подключение чаевых они могут в приложении Vendor App, с помощью которого получают заказы от Delivery Club. Новый раздел начнет появляться в личных кабинетах ресторанов с сегодняшнего дня. Delivery Club предоставит заведению все необходимые для старта POS-материалы. Delivery Club Tips уже интегрирован в системы автоматизации: если ресторан использует кассы r_keeper и iiko, индивидуальные QR-коды официантов будут печататься на чеках автоматически.

«Запуск Delivery Club Tips — часть нашей стратегии по созданию универсального приложения для решения любых вопросов, связанных с едой. Новый сервис будет отвечать потребностям всех: для ресторанов он станет возможностью повысить мотивацию официантов и их заработок, для гостей — простым способом поблагодарить официантов, для нас — возможностью увеличить количество контактов пользователей с Delivery Club. За последний год мы перестали быть только сервисом доставки. Сейчас рестораны также получают от нас заказы „навынос“ и бронирования столов. Безналичные чаевые — ещё одна задача, которую партнёры смогут решить с помощью Delivery Club», — прокомментировал директор по развитию Delivery Club Олег Хаустов.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

18 мая / Комментарии
Delivery Club ввела сервисный сбор с заказов

Delivery Club ввела сервисный сбор с заказов

Компания Delivery Club ввела сервисный сбор с каждого заказа в размере не менее 1 рубля. Возможность взимания сервисного сбора в самом сервисе объяснили тем, что приложение предоставляется пользователям «на условиях неисключительной лицензии, которое носит возмездный характер».

далее →

10 мая / Комментарии
Яндекс.Маркет будет самостоятельно принимать решения о возврате денег покупателям

Яндекс.Маркет будет самостоятельно принимать решения о возврате денег покупателям

Яндекс.Маркет сообщает о изменениях в порядоке работы с возвратами для моделей FBY, FBY+ и FBS и обновляет приложения (№ 4.1, № 5 и № 5.

далее →

30 апреля / Комментарии
«Яндекс» купил банк «Акрополь»

«Яндекс» купил банк «Акрополь»

«Яндекс»  приобрел банк «Акрополь», принадлежащий директору «Связного» Евгению Давыдовичу. Сумма сделки составила 1,1 млрд руд. Из этой суммы 75 млн руб. являются премией к капиталу банка за покупку, отмечается в сообщении «Яндекса».

далее →

30 апреля / Комментарии
Тинькофф купил «Кошелёк»

Тинькофф купил «Кошелёк»

Группа Тинькофф объявляет о приобретении контролирующей доли в компании ООО «Бесконтакт», являющейся разработчиком крупнейшего по количеству клиентов в России и странах СНГ приложения по агрегации банковских карт и программ лояльности ритейлеров — «Кошелёк». Сделка закрыта 29 апреля 2021 г. Коммерческие условия сделки не раскрываются.

далее →

28 апреля / Комментарии
«Яндекс» купил финтех-стартап «Чаевые просто»

«Яндекс» купил финтех-стартап «Чаевые просто»

«Яндекс» объявил о покупке финтех-стартапа «Чаевые просто», второго по величине сервиса электронных чаевых на российском рынке. Финансовые показатели приобретенного «Яндексом» сервиса не раскрываются, как и сумма сделки.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2021, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!