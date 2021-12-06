Delivery Club запускает стипендиальную программу для курьеров-студентов

Delivery Club стал первым фудтех сервисом, запустившим стипендиальную программу для студентов вузов и колледжей, которые подрабатывают в доставке. Программа разработана в рамках Центра карьеры курьеров, объединяющего все возможности для профессионального развития курьеров, запускаемые сервисом.

Первый этап стипендиальной программы рассчитан на полгода —— курьеры-студенты смогут получить стипендии по результатам зимней сессии. Размер ежемесячных выплат составит 5000 рублей. Чтобы участвовать в программе, курьеру необходимо сдать все экзамены без троек и после 20 января заполнить специальную форму для подачи заявки. Получить стипендии смогут 300 курьеров-студентов из регионов. Речь идет как о тех студентах, которые уже сотрудничают с сервисом, так и о тех, кто решит присоединиться к Delivery Club сейчас. В дальнейшем планируется увеличить количество участников и расширить географию программы.

«Доставка еды сегодня —— самый гибкий и доступный вид подработки. Для многих студентов это удобный способ зарабатывать деньги, который можно совмещать с учебой. Цель нашей стипендиальной программы — дать им возможность больше времени уделять образованию. Наши курьеры сами планируют свой график. В отличии от большинства других доступных студентам видов подработки, в доставке еды им не придется искать компромиссы между парами и необходимостью быть на рабочем месте», — комментирует пресс-служба Delivery Club.

Центр карьеры курьера Delivery Club был запущен в ноябре 2021 года. Уже сейчас на сайте Центра доступен профориентационный тест и карьерные консультации. О профессиональном развитии можно поговорить с HR-консультантом — он поможет выбрать направление, подготовиться к собеседованию или проанализирует резюме. На сайте также есть созданный совместно с сервисом VK Работа раздел с вакансиями для начинающих специалистов в сферах маркетинга, продаж и IT, а также раздел с полезными статьями, которые помогут курьерам составить хорошее резюме или подготовиться к собеседованию.

Разработкой логотипа Центра занимался Владимир Алексеев, курьер из Казани, который выиграл образовательный грант от Delivery Club и Skillbox (входят в экосистему VK) и учится на веб-дизайнера.