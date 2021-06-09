Сервис доставки готовой еды Delivery Club запустил доставку цветов в регионах. Теперь услуга доступна во всех городах-миллионниках и ещё более 30 городов.

В каждом городе для доставки будет доступно до 140 видов цветов и букетов. Время и стоимость доставки также варьируются исходя из условий каждой сети магазинов — в некоторых магазинах время доставки может занимать до 1 часа. Доставка будет осуществляться курьерами партнеров, а минимальный порог заказа отсутствует.