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Delivery Club запустил доставку цветов в регионах

Сервис доставки готовой еды Delivery Club запустил доставку цветов в регионах. Теперь услуга доступна во всех городах-миллионниках и ещё более 30 городов.

В каждом городе для доставки будет доступно до 140 видов цветов и букетов. Время и стоимость доставки также варьируются исходя из условий каждой сети магазинов — в некоторых магазинах время доставки может занимать до 1 часа. Доставка будет осуществляться курьерами партнеров, а минимальный порог заказа отсутствует.

«Несколько месяцев назад в Москве мы запустили новую услугу — доставку цветов через приложение Delivery Club. Сегодня она стала доступна в большинстве регионов России. Цветы часто заказывают параллельно с едой для того, чтобы отпраздновать какое-либо событие. Теперь решить эти две задачи можно с помощью одного приложения. Мы всегда рады новым магазинам-партнерам, с помощью которых мы сможем разнообразить и расширить ассортимент доставки», — комментирует пресс-служба Delivery Club.

Автор: Анна
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