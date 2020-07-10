Delivery Club запустил доставку из аптек

Входящий в совместное предприятие Mail.ru Group (MRG) и Сбербанка Delivery Club запустил доставку нелекарственных товаров из аптек. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя Delivery Club. По его словам, партнером стал агрегатор «Все аптеки». Он также принадлежит MRG и сотрудничает с 40 000 аптек по всей России.

До этого Delivery Club специализировался на доставке еды из кафе и ресторанов и продуктов питания. Теперь пользователям доступен заказ витаминов, БАДов, косметических средств и др. из сотрудничающей с проектом «Все аптеки» сети «Доктор Столетов» (входит в ГК «Эркафарм»). Пока заказать товары из аптек могут только жители нескольких округов Москвы. В будущем, по словам представителя сервиса, география доставки и количество аптек расширится.

В середине марта ТАСС со ссылкой на источник в MRG сообщал, что Delivery Сlub и «Все аптеки» запустят доставку нерецептурных лекарств. Указ, разрешающий торговать нерецептурными препаратами онлайн, подписан президентом России Владимиром Путиным в марте. Но по утвержденным правительством правилам продавать лекарства через интернет могут только аптечные организации, кроме индивидуальных предпринимателей.