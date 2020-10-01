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Delivery Club запустил доставку лекарств

Курьеры Delivery Club начали доставлять лекарства из четырех аптечных сетей: «Доктор Столетов», «Озерки», «Самсон Фарма» и Superapteka. Пока такая услуга доступна только в Москве и Санкт-Петербурге. В дальнейшем география проекта и количество аптечных сетей могут быть увеличены.

Сервис запустил тестовый проект совместно с агрегатором «Все аптеки», который, как и Delivery Club, входит в экосистему Mail.ru Group.

В рамках проекта будет протестировано техническое решение, разработанное при участии сервиса «Все аптеки» и группы компаний «Эркафарм». Оно позволяет клиентам Delivery Club через API сайта аптечной сети делать заказы непосредственно в лицензируемых аптеках.

Как сообщили в пресс-службе компании, среднее время доставки лекарств составит от 30 минут. За 149 рублей курьер привезет заказ в запечатанном пакете. Для заказа онлайн доступны нерецептурные препараты, не требующие особых условий хранения, и сопутствующие товары — всего около 2500 наименований в зависимости от конкретной аптеки.

В Delivery Club рассчитывают, что технологическое решение обеспечит быструю доставку лекарств во всех крупнейших городах России, а быстрая и бесконтактная доставка будет востребована в период высокой заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Автор: Анна
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