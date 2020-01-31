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Delivery Club запустил доставку лопат в снегопад

Delivery Club и «Быстроном» решили помочь жителям столицы справиться с продолжительными снегопадами и запустили доставку лопат. Курьеры в течение 20 минут привезут инструмент тем, чью машину засыпало снегом, кому нужно срочно почистить крыльцо у дома или территорию у гаража.

Воспользоваться услугой смогут жители районов, в которых на текущий момент доступен сервис доставки продуктов питания: районы станций метро Фили, Багратионовская, Проспект Вернадского, Юго-Западная и Ломоносовский проспект.

Если по адресу пользователя доступна доставка продуктов, в приложении он увидит одноименный раздел. Найти лопату в нем можно или с помощью поиска, или в разделе «Нужные мелочи». Инструмент для борьбы со снегом стоит 199 рублей, доставка осуществляется бесплатно.

«Сегодня наши пользователи могут заказать доставку более чем 5000 наименований продуктов питания и товаров для дома. Возможность получить всё это за 20 минут принципиально меняет отношение к решению бытовых вопросов. Мы подумали, что можем использовать этот ресурс в новом ключе. Если вы решите внести свой вклад в борьбу со снегопадом, но под рукой не окажется лопаты, то теперь вам не придется ехать за ней в строительный магазин — мы привезем лопату за те же 20 минут», — комментирует пресс-служба Delivery Club.

Напомним, Delivery Club запустил быструю доставку продуктов питания и товаров повседневного спроса в Москве в декабре 2019 года. Первым партнером стал сервис «Быстроном». В каждом dark store «Быстронома» представлено более 5000 позиций, что позволяет закрыть потребность клиентов не только в так называемом refill (пополнении холодильника необходимыми в моменте продуктами), но и заказать доставку вместо похода в супермаркет.

Автор: Анна
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