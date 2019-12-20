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Delivery Club запустил доставку продуктов

Крупнейший сервис, специализирующийся на доставке готовой еды, Delivery Club, выходит на рынок доставки продуктов питания и товаров повседневного спроса за 20 минут.

Партнеров Delivery Club стал сервис экспресс-доставки «Быстроном», являющийся проектом ритейлера «Верный». Пока неизвестно, будет ли компания сотрудничать с другими сетевыми магазинами. «Верный» — это проект основателя «Пятерочки» Андрея Рогачева, с 2012 года открыто порядка 800 магазинов.

Заказ продуктов работает также, как и заказы готовой еды. Если по адресу пользователя эта услуга доступна, то в приложении он увидит раздел с продуктами. На данный момент услуга доступна в Москве в районе станций метро «Фили», «Багратионовская», «Проспект Вернадского», «Юго-Западная» и «Ломоносовский проспект». К концу 2020 г. услуга будет доступна во всех районах Москвы и Санкт-Петербурга.

Доставка осуществляется бесплатно, максимальный вес заказа может составлять до 30 кг, ограничений по минимальной цене нет. В ассортименте «Быстронома» — 5000 товаров: молочная продукция, овощи и фрукты, товары для животных и др. По словам представителя Delivery Club, ассортимент может расширяться в товарах с наибольшим спросом.

Накануне Сбербанк закрыл сделку по приобретению 36% в АО «МФ Технологии», контролирующей 58,3% голосов Mail.ru Group. Также Сбербанк получил одно место в совете директоров Mail.ru Group. Его займет первый зампредседателя правления кредитной организации Лев Хасис. Руководить входящими в совместное предприятие компаниями продолжат текущие команды менеджмента.

Стороны договорились о консолидации 100% цифровой платформы для ресторанного рынка SberFood (ранее — FoodPlex), включающей платформу ERP для ресторанного бизнеса r-keeper. В результате консолидации текущие партнеры Сбербанка по SberFood—RamblerGroup и GHP Group— получат миноритарные доли в DeliveryClub. Доля СП в DeliveryClub составит до 98,1%.

Автор: Анна
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