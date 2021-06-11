Delivery Club запустил доставку товаров для дома и ремонта из «Магнит Мастер»

Сервис доставки еды Delivery Club запустил экспресс-доставку товаров для дома из «Магнит Мастер» в Краснодаре. «Магнит Мастер» — новый формат небольших магазинов одного из крупнейшего ритейлера в стране, специализирующийся на товарах для дома и ремонта.

Время доставки заказов из «Магнит Мастер» курьерами Delivery Club составляет около 40 минут. Минимальной стоимости заказа нет, , а при покупке от 899 руб. доставка будет бесплатной. Ассортимент, доступный к заказу через Delivery Club, составляет около 3000 позиций и представлен товарами для стройки, дома и автомобиля, а также бытовой химией и гигиеническими товарами.

«Мы продолжаем расширять ассортимент товаров, доступных пользователям для доставки. Delivery Club уже запускал экспресс-доставку продуктов с „Магнитом“ и экспресс-доставку косметики с „Магнит Косметик“. При этом мы четко видели, что у пользователей растет запрос на доставку и товаров для дома. Благодаря партнерству с новым форматом магазинов „Магнит Мастер“ получится существенно увеличить количество таких позиций. Сейчас доставка доступна из магазина в Краснодаре, и будет масштабироваться с дальнейшим расширением присутствия магазинов в других регионах», — комментируют в пресс-службе Delivery Club.

Курьеры Delivery Club также доставляют продукты и товары из магазинов «Магнит», «Магнит Косметик». Всего доставка продуктов доступна пользователям Delivery Club более чем в 150 городах.