+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Логистика RSS

Delivery Club запустил городской велопатруль

Крупнейший в России сервис доставки еды Delivery Club запустил собственный велопатруль. В рамках проекта компания выделила опытных курьеров-велосипедистов в специальную группу, участники которой займутся не доставкой заказов, а повышением безопасности передвижения других курьеров-велосипедистов.

Велопатрульные будут выдавать курьерам Delivery Club брошюры с образовательной программой, подготовленной при участии специалистов КБ «Стрелка», проведут разъяснительную работу, если увидят нарушения, помогут с мелким ремонтом велосипедов. В качестве велопатрульных были отобраны курьеры, не просто работающие на велосипедах и отлично знающие ПДД, но и имеющие максимальный внутренний рейтинг, положительные отзывы от клиентов и менеджеров ресторанов. Узнать велопатрульных можно по специальным нашивкам на поло.

Ранее Delivery Club вместе с КБ Стрелка запустил программу обучения для велокурьеров. В ней собраны правила дорожного движения, адаптированные под курьеров-велосипедистов. Программа переведена на четыре распространенных среди курьеров языка.

«С наступлением тёплой погоды курьеры всё чаще начинают пересаживаться на велосипеды. Наша задача — дать им понятную информацию о том, как максимально безопасно передвигаться по городу, объяснить правила на практике. Велопатрульные помогут сформировать у курьеров правильное отношение к вопросам безопасности: время, за которое курьеру нужно доставить заказ, рассчитывается с условием соблюдения всех правил дорожного движения, поэтому у курьеров нет никаких причин пренебрегать ими. Если курьеры других сервисов доставки захотят получить брошюру с правилами безопасного движения, либо воспользоваться велоаптечкой, они тоже всегда могут обратиться к нашим велопатрульным», — комментирует пресс-служба Delivery Club.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

20 мая / Комментарии
Продавцы AliExpress смогут сдавать заказы в отделениях Почты России

Продавцы AliExpress смогут сдавать заказы в отделениях Почты России

Теперь локальные продавцы AliExpress Россия смогут сдавать посылки в 5000 почтовых отделений и 165 региональных сортировочных центров Почты России по всей стране. Оттуда заказы будут доставляться покупателям до ближайших к ним почтовых отделений или курьерами до двери.

далее →

14 мая / Комментарии
Cainiao планирует стать лидером российского рынка по количеству постаматов

Cainiao планирует стать лидером российского рынка по количеству постаматов

Логистический оператор Cainiao планирует инвестировать 2 млрд рублей в развитие сети постаматов в России. Это позволит компании открыть около 8000 точек. С учётом наличия у Cainiao 2 тысяч собственных постаматов общий портфель оператора может составить 10 тысяч единиц.

далее →

13 мая / Комментарии
Ozon масштабирует бизнес в Беларуси и расширяет логистическую инфраструктуру в республике

Ozon масштабирует бизнес в Беларуси и расширяет логистическую инфраструктуру в республике

Ozon, ведущая мультикатегорийная платформа, объявляет о регистрации юридического лица ООО «Озон Рокет Бел», операционной компании в Республике Беларусь. Новая структура создается для масштабирования бизнеса на территории республики, в первую очередь — расширения логистической инфраструктуры.

далее →

12 мая / Комментарии
Яндекс.Еда доставит товары из гипермаркетов АШАН за два часа

Яндекс.Еда доставит товары из гипермаркетов АШАН за два часа

Пользователи сервиса Яндекс.Еда теперь могут заказать продукты из гипермаркетов АШАН в восьми городах-миллионниках. В ассортименте Яндекс.Еды больше 30 000 товаров, представленных в гипермаркетах АШАН.

далее →

11 мая / Комментарии
DPD совместно с Radius Group построят сортировочный терминал

DPD совместно с Radius Group построят сортировочный терминал

Логистический оператор DPD заключил с девелопером и собственником складской и индустриальной недвижимости Radius Group долгосрочный договор аренды сортировочного терминала на юге Москвы по схеме bts (built to suit). Общая площадь объекта составит 30 000 кв. м. Консультантом сделки выступила международная консалтинговая компания в сфере недвижимости Cushman & Wakefield.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2021, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!