Delivery Club запустил городской велопатруль

Крупнейший в России сервис доставки еды Delivery Club запустил собственный велопатруль. В рамках проекта компания выделила опытных курьеров-велосипедистов в специальную группу, участники которой займутся не доставкой заказов, а повышением безопасности передвижения других курьеров-велосипедистов.

Велопатрульные будут выдавать курьерам Delivery Club брошюры с образовательной программой, подготовленной при участии специалистов КБ «Стрелка», проведут разъяснительную работу, если увидят нарушения, помогут с мелким ремонтом велосипедов. В качестве велопатрульных были отобраны курьеры, не просто работающие на велосипедах и отлично знающие ПДД, но и имеющие максимальный внутренний рейтинг, положительные отзывы от клиентов и менеджеров ресторанов. Узнать велопатрульных можно по специальным нашивкам на поло.

Ранее Delivery Club вместе с КБ Стрелка запустил программу обучения для велокурьеров. В ней собраны правила дорожного движения, адаптированные под курьеров-велосипедистов. Программа переведена на четыре распространенных среди курьеров языка.