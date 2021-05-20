Delivery Club запустил городской велопатруль
Крупнейший в России сервис доставки еды Delivery Club запустил собственный велопатруль. В рамках проекта компания выделила опытных курьеров-велосипедистов в специальную группу, участники которой займутся не доставкой заказов, а повышением безопасности передвижения других курьеров-велосипедистов.
Велопатрульные будут выдавать курьерам Delivery Club брошюры с образовательной программой, подготовленной при участии специалистов КБ «Стрелка», проведут разъяснительную работу, если увидят нарушения, помогут с мелким ремонтом велосипедов. В качестве велопатрульных были отобраны курьеры, не просто работающие на велосипедах и отлично знающие ПДД, но и имеющие максимальный внутренний рейтинг, положительные отзывы от клиентов и менеджеров ресторанов. Узнать велопатрульных можно по специальным нашивкам на поло.
Ранее Delivery Club вместе с КБ Стрелка запустил программу обучения для велокурьеров. В ней собраны правила дорожного движения, адаптированные под курьеров-велосипедистов. Программа переведена на четыре распространенных среди курьеров языка.
«С наступлением тёплой погоды курьеры всё чаще начинают пересаживаться на велосипеды. Наша задача — дать им понятную информацию о том, как максимально безопасно передвигаться по городу, объяснить правила на практике. Велопатрульные помогут сформировать у курьеров правильное отношение к вопросам безопасности: время, за которое курьеру нужно доставить заказ, рассчитывается с условием соблюдения всех правил дорожного движения, поэтому у курьеров нет никаких причин пренебрегать ими. Если курьеры других сервисов доставки захотят получить брошюру с правилами безопасного движения, либо воспользоваться велоаптечкой, они тоже всегда могут обратиться к нашим велопатрульным», — комментирует пресс-служба Delivery Club.