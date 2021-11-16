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Delivery Club запустил собственную подписку Delivery PRO

Delivery Club запустил собственную подписку Delivery Pro. Часть пользователей уже могут найти интерфейс оформления подписки в своем приложении, остальные увидят его в ближайшее время. Подписка дает следующие возможности:

  • бесплатную доставку курьерами Delivery Club заказов стоимостью от 399 рублей из ресторанов, магазинов и аптек, доставка для владельцев подписки будет бесплатной в том числе в периоды повышенного спроса
  • скидку 30% для заказов навынос из любых ресторанов
  • скидку 100 рублей для заказов из продуктовых магазинов и аптек стоимость от 999 рублей
  • скидку 30% для заказов доставки готовой еды из ресторанов в специальной подборке
  • количество бесплатных доставок и применений скидок не ограничено

«Главная особенность этой подписки от аналогов в том, что владелец подписки сможет не только получить скидку на еду из ресторанов и продукты, но и не платить за неограниченное количество доставок. Нашим активным пользователям подписка позволит весьма существенно экономить, а тех, кто пока пользуется доставкой эпизодически, благодаря подписке мы рассчитываем увидеть в числе активных клиентов. Доставка все чаще становится для потребителей ежедневным инструментом экономии времени, и мы уверены, что сейчас — наилучшее время для запуска такого продукта», — комментирует Олег Хаустов, директор по развитию бизнеса Delivery Club.

Первый месяц использования Delivery Pro для всех пользователей бесплатным, затем при оформлении до конца текущего года ее стоимость составит 99 рублей в месяц.

Автор: Анна
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