Delivery Fest: Гастрономические пристрастия жителей России

Оргкомитет фестиваля Delivery Fest совместно с компанией ResearchMe изучил гастрономические пристрастия жителей России. В опросе приняли участие 3900 интернет-пользователей старше 18 лет из всех федеральных округов страны.

На первом этапе участников опроса спросили, какие зарубежные кухни они считают своими любимыми. Большинство россиян назвали самой любимой зарубежной кухней итальянскую (32% ответов), второе место заняла грузинская кухня (31%), третье — японская (21%). Такая картина характерна для всех федеральных округов, кроме Сибирского, Северо-Кавказского и Дальневосточного. В Сибири и на Кавказе первое место занимает грузинская кухня, на Дальнем Востоке — китайская.

90% респондентов признались, что им нравится пробовать блюда других кухонь мира. А почти половина россиян не только ест любимые зарубежные блюда в ресторанах или заказывают доставку — 47% участников опроса сказали, что готовят иностранные блюда дома.

На втором этапе всем респондентам предложили ответить на вопрос, пробовали ли они блюда трех самых популярных в России зарубежных кухонь (Италии, Грузии и Японии) хотя бы раз в жизни. Выяснилось, что 18% жителей страны никогда не пробовали пиццу, 22% ни разу не ели роллы, а 23% — не заказывали хинкали.

Интересна связь между возрастом участников опроса и их ответами. Например, роллы популярнее у молодого поколения (от 18 до 24 лет), чем у старшего (от 45 лет). В случае с хинкали пропорция обратная. Вероятно, старшее поколение лучше знакомо с грузинской кухней в силу геополитических причин.

«Как показал опрос, гастрономические привычки россиян зависят не только от личных пристрастий. Мы увидели четкую связь между привычками и возрастом респондентов, а также местом их проживания. Второй фактор особенно интересен на фоне размера нашей страны, на культуру разных регионов которой оказывают влияние соседние государства. Грядущий Delivery Fest будет посвящен именно этому разнообразию: для фестиваля мы отобрали более 500 блюд 10 кухонь мира. Надеемся, после фестиваля процент тех, кто еще не пробовал роллы или хинкали, точно станет меньше», —комментирует пресс-служба Delivery Fest.

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