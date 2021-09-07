Delivery Сlub предложил LEGO добавить в конструкторы доставляющих еду курьеров

Крупнейший в России сервис доставки готовой еды Delivery Club предложил LEGO добавить в конструкторы фигурки доставляющих еду курьеров. Для этого вместе с петербургским художником Артемом Бизяевым был разработан проект конструктора, который сейчас доступен для голосования на официальном сайте LEGO Ideas. В основе проекта типичный российский панельный дом, самые разные жители которого пользуются доставкой: курьеры выручают пожилую пару, которой нелегко нести тяжелые сумки из супермаркета, нежелающего отрываться от монитора любителя компьютерных игр, человека со сломанной ногой и т.д.

«Без курьеров сегодня сложно представить улицы любого крупного города в любой стране мира. Нам кажется, что это явление достигло масштаба, который заслуживает внимания производителей любимого всеми конструктора. Вместе с Артемом мы придумали аутентичный российский проект с курьерами разных служб доставки. Но в реальности фигурки курьеров могут быть добавлены в любые наборы, имитирующие городскую жизнь, а их цвет совсем не обязательно привязывать к реальным службам доставки. Этой инициативой мы хотим привлечь внимание не к компаниям, а к людям, ежедневно доставляющим еду и помогающим всем нам экономить время», — комментирует пресс-служба Delivery Club.

Над созданием макета работал петербургский художник Артем Бизяев, автор известного проекта конструктора с Бабой-ягой. Художник продумал многие детали, благодаря этому удалось создать набор с по-настоящему российским антуражем. Например, зайти в хрущевку можно через знакомую всем железную дверь с домофоном, здание оборудовано мусопроводом, отапливают квартиры чугунные батареи, на стене одной из квартир висит ковер. Фигурки курьеров тоже детально проработаны: у персонажей есть сумки и телефоны, а работают они в масках, что подчеркивает роль курьеров в период борьбы с коронавирусом.