Delivery судьбы: в преддверии Нового года Delivery Club привезет московские заказы в Петербург

Delivery Club запустил новогодний проект «Delivery судьбы». C сегодняшнего дня пользователи приложения, проживающие в Москве, могут найти в нем подборку ресторанов с таким названием. В подборке собраны сети, работающие как в столице, так и в Санкт-Петербурге. В течение недели Delivery Club будет отслеживать адреса московских заказов и искать совпадения с адресами своих клиентов в Санкт-Петербурге, а в последние дни года бесплатно привезет петербуржцам те же заказы, которые сделали москвичи.

«Москва и Санкт-Петербург — два самых больших в России рынка доставки еды. Удивительно, но количество наших клиентов, проживающих по одинаковым адресам в обоих городах измеряется тысячами. Перед Новым годом мы решили не просто поднять им настроение, но и познакомить друг с другом. Жители Москвы при желании могут указать ссылки на свои социальные сети в комментарии к заказу. А получателям заказов в Санкт-Петербурге поделиться своими профилями в социальных сетях, а также записать видеопоздравление для москвичей предложат уже наши курьеры», — комментирует пресс-служба Delivery Club.

В проекте принимают участие больше 20 ресторанов: McDonalds, KFC, Burger King, Pizza Hut, Farш, BB&Burgers и другие. Москвичам, желающим принять участие в проекте, нужно сделать заказ до 27 декабря включительно. А 28 — 31 декабря такие же заказы (в случае совпадения адреса и доступности на нем конкретного ресторана) приедут жителям Санкт-Петербурга. Оплату вторых заказов полностью берет на себя Delivery Club, в проекте принимают участие заказы стоимостью до 5000 рублей на домашние адреса. Одному получателю в Санкт-Петербурге будет доставлен только один бесплатный заказ.