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Deloitte: мировая розничная торговля столкнулась с беспрецедентными переменами

Компания Deloitte Global опубликовала традиционный отчет о мировом ритейле, в котором отметила, что мировая розничная торговля столкнулась с беспрецедентными переменами.

Американский Amazon продолжает оттеснять традиционных игроков. Впервые ритейлер появился среди 250 крупнейших по обороту ритейлеров мира по итогам 2000 г. — тогда он занял 186-е место. В исследовании Deloitte за 2017 г. Amazon впервые попал в десятку, в этом году стал № 6. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на исследование Deloitte «Глобальные лидеры ритейла». Тройку лидеров составляют американские компании: Wal-Mart Stores ($485,9 млрд), Costco Wholesale ($118,7 млрд) и The Kroger Co ($115,3 млрд).

Как указывается в исследовании Deloitte, мировая розничная торговля столкнулась с беспрецедентными переменами. «Покупатель — явный хозяин положения, технологии позволили ему быть всегда на связи и дали больше возможностей», — приводит издание выдержки из исследования. Наиболее быстрорастущие ритейлеры, среди которых Amazon и JD.com, жертвуют прибыльностью, чтобы завоевать клиентов, новые рынки и стать лидерами.

Легкость покупки, как в онлайн, так и офлайн, стала для ритейлеров необходимостью. Поэтому ритейл по всему миру много инвестирует в цифровые технологии. К примеру, Wal-Mart Stores инвестирует миллиарды долларов на развитие интернет-продаж Grocery Online и системы заказов с самовывозом, чтобы получить преимущество перед Amazon.

Автор: Анна
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