«Деловая Россия» предложила проводить оплату покупок в зарубежных интернет-магазинах только через российские шлюзы

Общественная организация «Деловая Россия» предложила проводить оплату покупок в зарубежных интернет-магазинах через российские платежные шлюзы. Данная мера, по мнению авторов инициативы, поможет защитить платежные данные россиян от возможных утечек. Письмо с соответствующим предложением направлено в правительство, сообщает «Коммерсант».

По словам главы процессинговой компании Chronopay Павла Врублевского, одного из соавторов инициативы, при совершении покупки на иностранных торговых площадках клиенты указывают свои данные, в том числе имя и фамилию, адрес доставки и номер банковской карты, то есть сведения, которые относятся к «персональным данным физлиц в понимании профильного закона (152-ФЗ), а также являются персональными платежными данными, хотя в законодательстве нет такого определения». По закону оператор персональных данных обязан обеспечить их хранение на территории России.

Врублевский считает, что платежные данные не защищены из-за изъянов в действующем российском законодательстве, так как трансграничные платежи не попадают под действие закона «О национальной платежной системе» (162-ФЗ). «Сейчас данные покупателя вводятся прямо на сайте иностранного продавца и там же аккумулируются. Банк — эмитент карты не несет ответственности за их сохранность вне территории России», цитирует эксперта «Деловой России» «Коммерсант».

Решением проблемы, по мнению авторов письма, могло бы стать внесение поправок в 162-ФЗ, которые позволили бы включить в цепочку трансграничных операций дополнительное звено — отечественные платежные шлюзы, такие как Chronopay. Эти шлюзы сохраняли бы первую копию платежных данных клиентов зарубежных интернет-магазинов, как они это уже делают при проведении внутрироссийских транзакций. Помимо сохранности данных россиян, реализация инициативы позволит добиться привлечения дополнительных средств в бюджет за счет комиссий.

По оценкам «Деловой России», примерно 30% интернет-платежей по всем российским картам приходится на зарубежные сервисы в сфере электронной коммерции, в частности iTunes, AliExpress, Airbnb и Google. Объем таких транзакций превысил 300 млрд руб. Стоимость услуг российских платежных шлюзов в среднем варьируется в диапазоне от 0,2% до 0,5% и закладывается в общую эквайринговую комиссию, отмечает «Коммерсант».