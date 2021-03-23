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Логистика RSS

«Деловые Линии» начали выдавать интернет-заказы ИКЕА на своих терминалах

Теперь на складах логистического оператора можно получить заказы из интернет-магазина торговой сети ИКЕА, а также вернуть его, если товар не подошёл.

Несмотря на пандемию, в минувшем году партнеры значительно расшили географию совместной работы — сервис стал доступен, практически, во всех городах присутствия ИКЕА: Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Омске, Самаре, Нижнем Новгороде, Краснодаре, Ростове-на-Дону и Казани. Через логистического оператора оформляется порядка 1000 заявок в день, при этом в планах на 2021 год расширить сеть терминалов, через которые выдаются заказы ИКЕА.

«В работе с компанией ИКЕА у нас есть возможность выйти за рамки перевозки и показать комплексный подход к решению задачи партнера продавать товар. Мы качественно и естественно встроились в цепочку продаж крупной торговой сети, работающей по международным стандартам. Специально разработанная программа легко интегрировалась в систему заказчика. Поэтому компании ИКЕА ничего не пришлось менять в своих бизнес-процессах», — прокомментировали в пресс-службе «Деловых Линий».

Напомним, сотрудничество компаний началось в 2016 году в Южном федеральном округе. Сначала ИКЕА доверила «Деловым Линиям» межгородскую перевозку, а затем — логистику на «последней миле».

Автор: Анна
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