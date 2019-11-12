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«День холостяка» принес интернет-ретейлеру Alibaba $38,4 млрд

В Китае завершился 24-часовой марафон распродаж, по итогам которого Alibaba заявила о рекордной выручке. «День холостяка» принес интернет-ретейлеру $38,4 млрд, а первый миллиард компания заработала всего за 68 секунд

Компания Alibaba установила новый рекорд в «День холостяка», который завершился в Китае, сообщает South China Morning Post. Общая выручка ретейлера от ежегодного фестиваля распродаж составила 268 млрд юаней ($38,4 млрд) против 213,5 млрд юаней ($30,7 млрд) в прошлом году. Показатель Alibaba за «День холостяка» оказался эквивалентен 80% продаж интернет-ретейлера Amazon на основном рынке — в Северной Америке за последний квартал ($42,6 млрд), отмечает Reuters.

Руководство Alibaba заявило, что самыми продаваемыми товарами стали гаджеты, включая смартфоны Huawei Mate 30 Pro и iPhone 11 Pro от Apple, и одежда, указывает TechCrunch. Участие в фестивале распродаж, который традиционно проводится 11 ноября, приняли около миллиарда человек. Причем это были не только жители Китая, но и потребители из разных стран — от России до Аргентины, отмечает Bloomberg.

Заработать первый миллиард от продаж Alibaba смогла уже через 68 секунд после начала праздника, обрабатывая 544 000 заказов в секунду. Рекорд 2018 года по выручке был побит за 16 с половиной часов продаж.

Автор: Анна
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