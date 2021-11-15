«День шопинга» в «Детском мире» установил новый рекорд
Компания «Детский мир», мультивертикальный цифровой ритейлер объявляет первые результаты акции «День шопинга», прошедшей 11 ноября.
Во Всемирный день шопинга «Детский мир» установил сразу несколько рекордов по объемам онлайн-продаж. В главный день акции 11 ноября через онлайн-платформу и маркетплейс «Детского мира» было оформлено 273 000 заказов на общую сумму 570 млн рублей, что выше показателей прошлогодней акции на 63% в денежном выражении. При этом ассортимент акции превысил 320 000 товарных наименований, более 80% селлеров маркетплейса Компании приняли участие в акции, а скорость оформления заказов достигала 18 000 в час.
Самыми быстрорастущими категориями стали «Товары зимних видов спорта» (+703%), «Обувь» (+357%), «Корма для животных» (+474%) и «Товары для животных» (+384%). Наибольший покупательский спрос был зафиксирован в Ростове-на-Дону, Казани и Новосибирске.
Высокую активность онлайн поддержали новые распределительные центры в Казани и Новосибирске, открытые в этом году, которые обеспечивают высокую скорость доставки и бесперебойную работу онлайн-платформы в этих регионах. Таким серьезным результатом «Детский мир» еще раз подтвердил статус лидера на рынке детских товаров и нацеленность на предоставление наилучшего покупательского опыта для клиентов по всей России.