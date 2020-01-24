Денис Мантуров присвоил Яну Дюннингу звание почётного работника торговли

Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров присвоил президенту, генеральному директору «Магнита» Яну Дюннингу звание «Почётный работник торговли Российской Федерации».

Почётное звание присваивается за большой вклад в развитие торговли, совершенствование форм и методов осуществления торговой деятельности, высокий профессионализм, разработку и осуществление мероприятий, направленных на повышение эффективности и технологичности торговли, распространение передового опыта. Звание присваивается профессионалам, проработавшим в отрасли не менее 15 лет.

«Господин Дюннинг — один из самых опытных менеджеров в российском продовольственном ритейле. Он работает в торговле 30 лет, и более половины из них — в России. Уверен, что под его руководством компания сможет добиться еще больших успехов, адаптируясь к ожиданиям нашего покупателя, развивая производственные мощности и пробуя новые, востребованные россиянами форматы», — отметил Денис Мантуров.

Президент, генеральный директор «Магнита» Ян Дюннинг прокомментировал: «Мне очень приятно получить такое почётное звание. Я считаю, что российский продовольственный ритейл является одним из наиболее продвинутых в мире и имеет большие перспективы дальнейшего роста. Своей миссией, в том числе в „Магните“, я вижу создание для российских покупателей интересного и доступного предложения, которое будет покрывать основные их потребности, будет удобным, комфортным и дарить позитивные эмоции».