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Дэнни Перекальски покинул Ozon

Интернет-магазин Ozon объявил о назначении Александра Шульгина генеральным директором группы. Он сменил на этом посту Дэнни Перекальски, который решил покинуть компанию.

До 1 декабря 2017 года Шульгин возглавлял российский офис «Яндекса», где проработал с 2010 года.

Перекальски, который возглавлял Ozon с 2014 года, остался партнёром и акционером компании, следует из сообщения пресс-службы. По словам представителя ритейлера, под руководством Перекальски Ozon существенно расширил ассортимент и поднял на новый уровень клиентский сервис и качество доставки, что позволило увеличить продажи в 2017 году.

По собственным данным, в 2017 году Ozon вышел «на рекордные для бизнеса темпы роста»: темпы роста выручки от продажи товаров начиная со второго квартала 2017 года превышают 45% (к соответствующему месяцу 2016 года) и постепенно ускоряются (в октябре рост составил уже более 60%).

В 2016 году оборот Ozon вырос на 20% и составил 18 млрд руб. С учетом показателей проекта Ozon.Travel совокупный оборот достиг 40,5 млрд руб. Чистые продажи по итогам 2016 года также выросли на 20%, до 14,2 млрд руб. При этом компании за годы существования так и не удалось стать прибыльной.

"Ключевые акционеры компании поддерживают бизнес многие годы, верят в его большой потенциал и готовы инвестировать в дальнейшее развитие«,— приводятся в сообщении Ozon слова господина Шульгина.

Президент входящего в число акционеров Ozon фонда Sistema Venture Capital Алексей Катков отметил опыт Шульгина в выводе «Яндекса» на IPO и развитии новых бизнес-направлений. Будучи главой Ozon, Перекальски неоднократно говорил о намерениях группы разместить акции на бирже, но эти планы каждый раз переносились.

Летом 2016 года Перекальски говорил, что IPO состоится не в 2017 году, как планировалось ранее, а в перспективе двух-трёх лет. У Ozon нет необходимости в срочных деньгах, объяснял он.

Автор: Анна
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