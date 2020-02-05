+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Логистика RSS

Депутат Госдумы предложил запретить прием посылок из китайских интернет-магазинов

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил приостановить поступление в Россию посылок с товарами из китайских интернет-магазинов в связи со вспышкой нового коронавируса 2019-nCoV. Об этом сообщает РИА Новости.

Соответствующее письмо депутат направил главе Минпромторга Денису Мантурову и генеральному директору «Почты России» Николаю Подгузову. Парламентарий отметил, что на данный момент точно неизвестно, как именно происходит заражение, как правильно лечить зараженных и как ведет себя вирус в «спящем режиме».

По словам Милонова, россияне продолжают осуществлять заказы в китайских интернет-магазинах, несмотря на «вирусную опасность». Он подчеркнул, что среди товаров также встречаются и продукты питания.

«Потенциально вирусные посылки могут заражать смертельными микробами и остальную почтовую корреспонденцию уже в отделениях российской почты!» — отметил депутат.

По данным на 3 февраля, число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 17,2 тысячи человек, еще 361 человек скончался. Случаи заражения, а также один летальный исход, зафиксированы за пределами страны. ВОЗ признала вспышку новой болезни чрезвычайной ситуацией международного значения.

Вирус 2019-nCoV передается от человека к человеку. К основным симптомам инфекции относят повышенную температуру, утомляемость и кашель с небольшой мокротой.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

5 февраля / Комментарии
Служба доставки Boxberry подвела итоги работы в 2019 году

Служба доставки Boxberry подвела итоги работы в 2019 году

В 2019 году служба доставки Boxberry продолжила расти быстрее рынка. Объемы перевозок для интернет-магазинов увеличились на 49% в количественном выражении. При этом российские ритейлеры выросли на 58%, а зарубежные на 34%.

далее →

4 февраля / Комментарии
Яндекс.Маркет и Почта России запустили совместный проект

Яндекс.Маркет и Почта России запустили совместный проект

Яндекс.Маркет и Почта России сообщили о запуске пилотного проекта по оформлению договора с Почтой России через личный кабинет Маркета. Никакие документы для этого не требуются — достаточно заполнить и отправить заявку на подключение. Пока возможность доступна только магазинам из Москвы.

далее →

3 февраля / Комментарии
Delivery Club и KFC выпустили пижамы с карманом для баскетов

Delivery Club и KFC выпустили пижамы с карманом для баскетов

Сервис доставки еды Delivery Club и международная сеть ресторанов быстрого обслуживания KFC выпустили кобрендовую пижаму. Выпуск мерча приурочен к годовщине сотрудничества брендов.

далее →

31 января / Комментарии
Delivery Club запустил доставку лопат в снегопад

Delivery Club запустил доставку лопат в снегопад

Delivery Club и «Быстроном» решили помочь жителям столицы справиться с продолжительными снегопадами и запустили доставку лопат. Курьеры в течение 20 минут привезут инструмент тем, чью машину засыпало снегом, кому нужно срочно почистить крыльцо у дома или территорию у гаража.

далее →

30 января / Комментарии
Онлайн-доставка из METRO запускается в трех новых городах

Онлайн-доставка из METRO запускается в трех новых городах

METRO объявляет о запуске доставки продуктов питания в трех новых городах России – в Иркутске, Калининграде и Рязани. Вместе с подключением новых городов сеть доставки продуктов из METRO расширилась до 36 городов страны.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2020, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!