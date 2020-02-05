Депутат Госдумы предложил запретить прием посылок из китайских интернет-магазинов

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил приостановить поступление в Россию посылок с товарами из китайских интернет-магазинов в связи со вспышкой нового коронавируса 2019-nCoV. Об этом сообщает РИА Новости.

Соответствующее письмо депутат направил главе Минпромторга Денису Мантурову и генеральному директору «Почты России» Николаю Подгузову. Парламентарий отметил, что на данный момент точно неизвестно, как именно происходит заражение, как правильно лечить зараженных и как ведет себя вирус в «спящем режиме».

По словам Милонова, россияне продолжают осуществлять заказы в китайских интернет-магазинах, несмотря на «вирусную опасность». Он подчеркнул, что среди товаров также встречаются и продукты питания.

«Потенциально вирусные посылки могут заражать смертельными микробами и остальную почтовую корреспонденцию уже в отделениях российской почты!» — отметил депутат.

По данным на 3 февраля, число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 17,2 тысячи человек, еще 361 человек скончался. Случаи заражения, а также один летальный исход, зафиксированы за пределами страны. ВОЗ признала вспышку новой болезни чрезвычайной ситуацией международного значения.

Вирус 2019-nCoV передается от человека к человеку. К основным симптомам инфекции относят повышенную температуру, утомляемость и кашель с небольшой мокротой.