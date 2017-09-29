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Депутат предложил создать «Добрыню» для конкуренции с Tmall

Депутат Государственно Думы РФ от партии ЛДПР Василий Власов обратился к главе Минпромторга Денису Мантурову с предложением о создании аналога Alibaba.

Парламентарий предлагает создать отечественный аналог интернет-площадки для торговли китайского IT-гиганта Alibaba Group. По мнению депутата, на российском ресурсе подобного уровня должны будут продаваться только товары, произведенные в России. При этом Власов предложил назвать новый онлайн-ресурс «Добрыня», передает ТАСС.

По словам Власова, в следующем месяце Alibaba Group запускает в России новую площадку Tmall, которая окажет влияние на всей интернет-рынок России. Депутат отметил, на этом сайте будут продаваться товары, произведенные в Китае, что может привести к ослаблению позиций отечественных производителей.

Депутат Госдумы уверен в том, что в России должен появиться собственный ресурс, на котором будут продаваться российские товары. Власов также отметил, что название этой интернет-площадки должно вырастать из российской культуры.

Автор: Анна
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