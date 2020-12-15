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Право и налоги RSS

Депутаты одобрили во втором чтении штрафы за продажу электроники без отечественного ПО

Депутаты Государственной Думы приняли во втором чтении поправки в статью 14.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, которыми предлагается штрафовать за продажу смартфонов и компьютеров без предустановки отечественного софта на технически сложные товары — смартфоны и компьютеры.

Для должностных лиц штраф составит от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, для юридических — от 50 тысяч до 200 тысяч рублей. Рассматривать дела о такого рода нарушениях будет Роспотребнадзор.

Закон об обязательной предустановке отечественного ПО на продаваемые в России смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией «смарт-ТВ» был принят в конце 2019 года и должен был вступить в силу с 1 июля 2021 года, но в декабре 2020 года ГД приняла закон, которым отсрочила обязательную предустановку отечественного софта до 1 апреля 2021 года. Тогда же было принято решение о том, что предустанавливаемое ПО может быть произведено не только в России, но и в других странах ЕАЭС — Беларуси, Казахстане, Армении или Киргизии.

Конкретные перечни устройств и ПО, а также порядок предустановки должно будет определять Правительство.

Автор: Анна
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