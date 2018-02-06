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Депутаты предлагают уравнять цены при онлайн-продажах

Экспертно-консультативный Совет фракции «Единая Россия» рассмотрит законопроект о запрете дискриминации ценообразования при осуществлении онлайн-продаж, заявил руководитель фракции Сергей Неверов.

«На самом деле достаточно актуальная проблема. Это законопроект, который можно посмотреть на площадках наших профильных комитетов. По крайней мере, мы в нашем экспертно-консультативном совете, конечно, к этому законопроекту вернемся», — сказал С.Неверов

Соответствующую инициативу о законодательном регулировании дискриминации ценообразования при осуществлении онлайн продаж в понедельник на заседании молодежного парламента в Госдуме озвучил зампредседателя молодежного парламента Кирилл Харитонов.

Он пояснил, что речь идет о случаях, когда, например, приобретаются билеты на одно и то же направление, и ценовая разница между теми, что приобретены на системе Andriod и системе Apple составляет 200-300 рублей.

Проект закона касается случаев продажи одного и того же товара либо услуги разным потребителям либо группам потребителей по разным ценам, причем различия в цене не обусловлены различиями издержек производства или предоставления услуг.

К.Харитонов отметил, что, к примеру, в «США дискриминация по ценообразованию и подобные системы запрещены законодательно».

«Мы предлагаем на законодательном уровне запретить использование информации о потенциальной платёжеспособности потребителя услуг в РФ с целью определения ценового предложения и выявлять нарушения путём анализа кода сайтов», — сказал парламентарий.

В законопроекте, по его словам, предлагается предусмотреть в законе РФ о защите прав потребителей и федеральном законе о защите конкуренции запрет на ценовую дискриминацию.

Также предлагается запретить деятельность того или иного хозяйствующего субъекта, результатом которой является или может являться ценовая дискриминация потребителей, в том числе экономическим, технологическим или другим способом необоснованного увеличения различных цен на один и тот же товар, если иное не определено федеральным законодательством, говорится в законопроекте.

В случае невыполнения запрета инициатива предлагает блокировать ресурс.

Кроме того, в Кодексе об административных нарушениях предусмотреть за ценовую дискриминацию статью, которая будет соразмерна действующей статье 14.7 (обман потребителей), и которая влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере от 3 тысяч до 5 тысяч руб., на должностных лиц от 12 тысяч до 20 тысяч рублей, для юридических — от 100 тысяч до 500 тысяч руб.

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой на заседании также поддержал сказанное и призвал не забывать «о том, что в Государственной думе депутаты, представляющее все слои населения, в том числе и граждан, имеющих такие же права как, условно, Герман Греф, который завтракает с роботами в Давосе».

«Их (граждан) по этому принципу дискриминировать нельзя, также как нельзя каждому человеку, гражданину Российской Федерации присваивать уникальный номер», — сказал П.Толстой.

Он также заметил, что «мы должны думать обо всех слоях населения — это не только разница между Android и Iphone, но это огромная разница в доступе к тем или иным услугам среди нашего населения».

Автор: Анна
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